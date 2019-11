Morgen, Sonntag, startet in Wieselburg die Messe "bio Österreich". Gefeiert wird dort auch ein neuer Rekord: Niederösterreich hat erstmals 6.000 Bio-Betriebe. Insgesamt arbeiten damit 23 Prozent der bäuerlichen Betriebe des Landes biologisch. "Das sind die meisten in ganz Österreich", freut sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Im Vergleich zum Vorjahr gab es, laut Pernkopf, eine Steigerung um 500 Betriebe. Noch deutlicher ist der Trend der letzten fünf Jahre: Hier wurden es um 1.500 Bio-Betrieben und um 70.000 Hektar mehr. "Damit ist Niederösterreich klar das Agrar- und Bioland Nummer 1." Weniger erfreulich hingegen ist der Anteil der Bio-Produkte, die über die Supermarktkassen gehen: "Der liegt erst bei 9 Prozent", weiß Pernkopf.

Einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung der Konsumenten will auch die Messe in Wieselburg leisten. Warum bio wichtig ist, erklärt "Bio Austria"-Obmann Otto Gasselich: "Der Biolandbau ist für die Bauern der Weg zu Klima- und Umweltschutz, zum Tierwohl und einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit. Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist er das Mittel der Wahl für eine gesunde Lebensmittelqualität voll Geschmack und Vielfalt."

Bio-Produkt des Jahres wird gekürt

Neben Produkten bei 180 Ausstellern wird bei der "bio Österreich" am Eröffnungstag auch das Bio-Kabarett von Thomas Maurer mit dem Titel „Ab Hof" geboten. Zum zweiten Mal vergibt das Land mit dem Fachmagazin "biorama" und der Messe Wieselburg heuer außerdem das „Bio-Produkt des Jahres“. In vier Kategorien werden Sieger aus über 100 eingereichten Produkten ausgewählt. Zudem gibt es weitere Ideen und Innovationen bei einer Reihe an Start-Ups, die sich ebenfalls in Wieselburg mit ihren Produkten und Dienstleistungen vorstellen.