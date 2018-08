Niederösterreich und Bayern vertiefen die Zusammenarbeit, vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Sicherheit und Migration. Das ist das Ergebnis der Arbeitsgespräche von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem bayrischen Innenminister Joachim Herrmann und dem für Europa und Digitales zuständigen Staatsminister Georg Eisenreich.

„Bayern und Niederösterreich haben viele gemeinsame Interessen, aber auch gemeinsame Herausforderungen“, betonte Mikl-Leitner. Ein Beispiel dafür ist die Digitalisierung. Sowohl Bayern als auch Niederösterreich investieren in den nächsten Jahren Milliarden Euro, um alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche, aber auch Regionen fit für das digitale Zeitalter zu machen.

NLK/Reinberger

Bayern will dabei bis 2020 auch die Verwaltungsleistungen digitalisieren – und das mit Know-how aus Niederösterreich, das beim E-Government zu den Vorreitern zählt. „Wir wissen, dass wir bei diesem Thema viel von Niederösterreich lernen können“, erklärte Eisenreich. Ein Beispiel dafür ist der Tourismus. 80 Prozent der Förderungen werden in NÖ bereits komplett digital abgewickelt – vom Antrag über die Prüfung und Genehmigung bis hin zur Auszahlung. Umgekehrt will Niederösterreich das Haus der Digitalisierung in Tulln mit bayrischem Know-how aufbauen.

Gemeinsame Interessen gibt es auch innerhalb der EU – sowohl, was den Schutz der Außengrenzen angeht als auch die Zukunft der Regionalförderungen. Dazu initiiert Niederösterreich mit Schützenhilfe aus Bayern einen Regionengipfel im EU-Parlament, der Ende November stattfinden wird. Dort soll vor dem Abschluss der Budget-Verhandlungen noch einmal ein starkes Signal für ein Europa der Regionen gesetzt werden.