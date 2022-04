Mobiler Servicepoint für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet

Werbung

Am Freitag hat der neu eingerichtet mobile Servicepoint für ukrainische Flüchtlinge in St. Pölten gestartet. Vertriebene konnten sich dort allgemeine Informationen, aber auch welche zu Schulen, Arbeit und Gesundheitsfragen einholen. In den nächsten Wochen wird der mobile Servicepoint außerdem in den anderen Bundesländern zu Gast sein, am 22. April dann erneut in Niederösterreich.

Mit den verschiedenen Angeboten wolle man „schnell und unbürokratisch“ helfen, so Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einem Lokalaugenschein vor Ort. Mit dabei waren auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) sowie Flüchtlingskoordinator Michael Takacs.

Der mobile Servicepoint war in einem Gebäude im Regierungsviertel eingerichtet. Zur Verfügung standen Stände des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), Arbeitsmarktservice (AMS), von der Bildungsdirektion, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), vom Land Niederösterreich und den Landeskindergärten. Auch Dolmetscher waren vor Ort.

Lebensbereiche zusammengeführt

Die Ankommenden hätten viele Fragen, so die Integrationsministerin. Von Deutschkursen über Anmeldung der Kinder im Kindergarten oder im Schulsystem bis hin zu Fragen zum Arbeitsmarkt, Aufenthalt und der Gesundheit. „Alle jene Stellen, die für diese Lebensbereiche zuständig sind, haben wir hier in Niederösterreich zusammengeführt, damit die Menschen an einem Tag so schnell wie möglich ihre Fragen beantwortet bekommen“, sagt Raab. „Wir wissen nicht, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt und auch inwiefern die Menschen hier eine langfristige Bleibe-Perspektive brauchen, aber es ist uns wichtig, dass sie so schnell wie möglich in den Alltag finden können“, so die Ministerin.

Mittlerweile besuchen rund 5.000 ukrainische Kinder österreichische Schulen. „Wir bemühen uns dort, wo es sinnvoll und möglich ist, entsprechende Deutschförder-Klassen einzurichten“, so Polaschek. Viele junge Flüchtlinge würden außerdem weiterhin ukrainischen Unterricht via Distance-Learning besuchen. Generell wolle man alle Eltern und Schüler unterstützen: Wie etwa mit Unterrichtsmaterialien in ukrainischer Sprache, ein Videodolmetschsystem für die Kommunikation zwischen Eltern und Pädagogen sowie einem Buddy-System. Dabei kümmern sich ukrainische Studenten, die bereits schon länger in Österreich sind, um die nun ankommenden Schülerinnen und Schüler. Für eintreffende Studenten wurden bisher 500 Stipendien ins Leben gerufen.

Rasche Anerkennung von Qualifikationen

Am Arbeitsmarkt sei man auf einen größeren Ansturm an Menschen, die arbeiten wollen, vorbereitet, so Kocher am Freitag. Zwar würden Fragen nach den Grundbedürfnissen noch im Vordergrund stehen, aber das würde sich bald erweitern.

Sowohl Raab als auch Kocher betonten die Bedeutung einer raschen Anerkennung der Qualifikationen der ankommenden Menschen aus der Ukraine. Hier stehe eine berufliche Perspektive im Zentrum. Jedoch müssten österreichische Standards eingehalten werden, so Kocher. Bei Bedarf würde auch die Möglichkeit für Nachqualifizierungen angeboten werden.

10.000 Flüchtlinge in Niederösterreich

Rund 52.000 Menschen aus der Ukraine sind derzeit in Österreich registriert. In Niederösterreich sind es laut Landesrat Eichtinger rund 10.000 Flüchtlinge, davon 6.000 in der Grundversorgung. Etwa 1.600 Kinder besuchen die niederösterreichischen Schulen. „Ganz wichtig ist uns, dass wir den Ukrainern eine wirkliche Perspektive geben und das haben wir heute eindrucksvoll gesehen“, so Eichtinger.

„Wir dürfen uns noch nicht zurücklehnen, wir wissen nicht wie es weitergeht. Aber wir sind für die jetzigen Herausforderungen hervorragend gewappnet“, so Tacaks abschließend. In kürzester Zeit habe man habe man bereits extrem viel gemeinsam erreicht.