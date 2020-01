So viel Niederösterreich wie in der türkis-grünen Bundesregierung steckte noch in keiner Vorgänger-Regierung: Sechs der 17 Minister und Staatssekretäre leben in Niederösterreich. Dazu kommt Karl Nehammer, der zwar in Wien wohnt, als Kommunalreferent der Volkspartei NÖ für den Gemeinderatswahlkampf vor fünf Jahren aber entscheidend verantwortlich war. Nehammers Nachfolger als ÖVP-Generalsekretär ist übrigens mit dem Badener Axel Melchior auch ein Niederösterreicher.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich über eine künftige türkis-grüne Politik mit starker niederösterreichischer Handschrift. „Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung – und das ist gut so“, betont sie. Es sei auch höchste Zeit, dass nach den Wahlen und der langen Zeit der Regierungsbildung „auch im Bund wieder die Arbeit im Mittelpunkt“ stehe. Den Erfolg dieser Bundesregierung werde sie danach beurteilen, ob sie „im Sinne unserer Landsleute“ arbeite – also auch den Ausgleich schaffe zwischen den urbanen und den ländlichen Räumen.

Erfreut über das türkis-grüne Regierungsprogramm ist Helga Krismer , Landessprecherin der Grünen: „Mit dem großen Klimaressort wird es endlich gelingen, die Lebensgrundlage zu sichern statt Autobahnen zu bauen.“ Das Regierungsprogramm trage eine deutliche grüne Handschrift – und beinhalte mit dem 1-2-3-Klima-Ticket, dem flächendeckenden Öffi-Stundentakt und dem 365-Euro-Jahresticket, aber auch dem Transparenz-Paket, langjährige Forderungen der NÖ-Grünen. Zugleich betont Krismer, dass die türkis-grüne Koalition auf Bundesebene keine Auswirkungen auf die grüne Landespolitik haben werde. Hier seien die Grünen gewählt worden, um der mit absoluter Mehrheit regierenden ÖVP „auf die Finger zu schauen“.

Kritik von SPÖ, FPÖ und NEOS aus NÖ

Die anderen Parteien in Niederösterreich kritisieren Inhalte und vage Formulierungen. Sozialdemokraten sowie NEOS orten eine klare ÖVP-Dominanz und vermissen an vielen Stellen die grüne Handschrift. Niederösterreichs SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl

ist überzeugt, dass Österreich in Wahrheit gar keine Koalition hat: „Türkis setzt im Prinzip das Arbeitsprogramm von Türkis-Blau mit grüner Tarnfarbe fort.“ Für ihn erweckt die neue Regierung den Anschein einer monarchisch-arrangierten Ehe: „Jeder geht weiterhin seinen eigenen Geschäften und Neigungen nach, man trifft sich lediglich am gemeinsamen ‚Mittagstisch‘ zum Abstimmen.“ Zu dieser Auffassung bringt ihn vor allem die Tatsache, dass beispielsweise im Falle einer neuen Migrationswelle ein koalitionsfreier Raum möglich ist. Dass die ÖVP der bestimmende Partner ist, sei auch an der Verteilung der Ministerien ersichtlich.

Viel der türkis-blauen Vorgänger-Regierung will NEOS-Landessprecherin Indra Collini im neuen Regierungsprogramm entdecken. Überrascht zeigt sie sich auch darüber, dass der Koalitionspartner einige Punkte mittrage: „Dass die Grünen etwa einer Sicherheitshaft zustimmen, halte ich für eine absolute Bankrotterklärung an den Rechtsstaat.“ Sie wundert sich, dass es so „wenig zukunftsfitte Inhalte“ gibt. „Gerade bei den wichtigen Zukunftsfragen wie etwa dem Pensionssystem oder der ökologischen Steuerreform hätte ich mir mutigere Schritte und konkrete Pläne erwartet.“ Die NEOS-Landessprecherin vermisst an vielen Stellen außerdem konkrete Details und Zahlen: „Wirklich bedenklich finde ich, dass Türkis-Grün bei keiner Maßnahme sagen kann, was sie kostet und wie sie finanziert werden soll.“

Dass die ÖVP „ihren Macht-apparat weiter ausbauen“ werde, glaubt auch Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer . Die Kombination der „schwarzen Machterhaltungstruppe mit den grünen Asyl- und Klimachaoten“ sei gefährlich. Gleichzeitig kritisiert er die Köpfe an den Spitzen der Ministerien: „Ein Rudolf Anschober als Sozialminister, der lieber heute als morgen alle Türen und Tore für Asylanten öffnen möchte, ist sicher nicht im Interesse der Österreicher. Genauso wird eine Frau Tanner, als gelernte schwarze Bauernbündlerin, wohl kaum das Bundesheer in eine glorreiche Zukunft führen“, meint Landbauer.

Mit Lob gehen die Oppositionsparteien sparsam um. Positiv sind für Schnabl nur das geplante 1-2-3-Klimaticket sowie die Klima-Ziele. Was der SPNÖ-Chef kritisiert, wird von der FPÖ begrüßt: Gottfried Waldhäusl hebt als einzig positiven Punkt den vereinbarten koalitionsfreien Raum zwischen ÖVP und Grünen im Falle einer Migrationswelle hervor.