Die EU hat sie, die einzelnen Mitgliedsstaaten und Niederösterreich genauso: eine Energie- und Klimastrategie. Damit die Klimaziele auf EU-Ebene erreicht werden können, muss Österreich einen nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) an Brüssel liefern. Der wurde nun präsentiert – und heftig kritisiert.

NÖ hat seinen eigenen Klima- und Energiefahrplan (siehe Infografik) bereits im Sommer vorgestellt. Der deckt sich teilweise mit dem nationalen. In einigen Punkten hat sich das Land höhere Ziele gesteckt.

In beiden Plänen wird etwa eine Reduktion der Treibhausgas-Gase bis 2030 um 36 Prozent im Vergleich zu 2005 angestrebt. Im Energie- und Klimaplan des Bundes stark betont wird zudem der Ausstieg aus dem Öl. Neu ist das hierzulande nicht: Der Umstieg auf umweltfreundlichere Heizsysteme wird fokussiert. Neu ist das in NÖ nicht: Das blau-gelbe Bundesland hat etwa den Einbau von Öl-Heizungen mit Beginn des Jahres als erstes verboten.

In einem Punkt habe NÖ „15 Jahre Vorsprung“ gegenüber dem Bund, ist man im Büro von Umwelt-Landesrat Stephan Pernkopf stolz: Schon seit 2015 bezieht das Land 100 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien. Österreichweit wird das erst für 2030 angepeilt.

Doch es gibt noch viel zu tun, das wurde auch bei der Konferenz der Energie-Landesräte der Bundesländer deutlich: Setzen will man nun vor allem auf Sonnenenergie. Bis 2030 soll der Anteil an Photovoltaik verzehnfacht werden. Das wurde mit dem Sonnenstrom-Manifest besiegelt. Bundesweit ist dieses Ziel ebenfalls festgehalten: Hier will man den PV-Anteil allerdings nur versiebenfachen. Damit „fossile Energie endlich zum Fossil“ wird, soll – bundes- wie landesweit – auch die Windkraft ausgebaut werden.

„Green Jobs“ sollennoch mehr werden

In NÖ habe die Umstellung auf Erneuerbare Energie bereits 40.000 „Green Jobs“ gebracht. Bis 2030 soll es 10.000 weitere Arbeitsplätze geben, die sich mit der Herstellung von Produkten, Technologien und Dienstleistungen beschäftigen, die Umweltschäden vermeiden und natürliche Ressourcen erhalten. Auch das ist im NÖ Klima- und Energiefahrplan festgehalten. „Es geht nicht nur um den Klimawandel, sondern auch darum, die Wertschöpfung in der Region zu halten“, so Pernkopf.

Mitgearbeitet hat das Land auch am NEKP. Jetzt will es sein Feedback einbringen. „Wichtig sind für uns Planbarkeit und Verlässlichkeit für die Energiewende sowie ein Ende der Stop & Go-Politik für Bundesförderungen“, so Pernkopf.

Klima-Forscher: „Ziele sind ein Minimum“

Großen Willen zur Veränderung in der Landesregierung erkennt der Klimaschutz-Experte des Forschungsinstituts IIASCA in Laxenburg, Thomas Schinko. Die nationalen Ziele hinken seiner Ansicht nach, den niederösterreichischen hinterher. Trotzdem sei auch hier Kritik noch angebracht: Auch die NÖ-Ziele würden ein Minimum für Veränderung darstellen.

Für den Forscher werde das Problem teilweise von der falschen Richtung angegangen. „Etwa bei der Mobilität. Hier will NÖ mehr E-Autos. Aber zuerst sollte die Frage stehen, welche Wege kann ich

mir gänzlich ersparen oder auf den ÖV bzw. das Rad verlagen“, nennt Schinko ein Beispiel.

Ihm seien viele Lösungsansätze zu technisch, Verhaltensänderung seien mindestens so wichtig. In Niederösterreich wird derzeit zwar über das Jahr gerechnet 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. "Wenn weitere Lebens- und Wirtschaftsbereiche elektrifiziert werden sollen müsse die Frage gestellt werden, woher der Strom dafür kommt."