NÖ-Junos haben neue Vorsitzende

„Back to the future“ - unter diesem Motto fand der zehnte Landeskongress der Jugend-Organisation der NEOS, JUNOS, statt. Dabei wurde auch der Landesvorstand neu gewählt. Christoph Müller übergab sein Amt als Vorsitzender nach drei "ereignis- und erfolgreichen Jahren" an Kathrin Kaindl.

„Nun gilt es in die durchaus großen Fußstapfen meines Vorgängers zu steigen aber auch eigene neue Trampelwege zu finden. Ich freue mich darauf diese Jugendorganisation voller engagierter und freiheitsliebender Menschen mit einem motivierten und so diversen Vorstand voranzubringen“, sagt die Korneuburgerin.

Zu ihrem Stellvertreter wurde Erik Baldassari, ehemaliger Schulsprecher des Gymnasium Mödling, gewählt. Matthias Meyer aus Horn konnte sich über das erneute Vertrauen der Mitglieder als Geschäftsführer freuen. Dazu kommen mit Prisca Preiss für Kommunikation, Sarah Velasquez Klasz für Aus- und Weiterbildung und Annemarie Schlief für Mitgliederbetreuung und Mobilisierung, drei neue Gesichter. Ergänzt wird der Vorstand durch Johannes Denner, der von den JUNOS Schüler_innen entsendet wurde.

Collini: "Freue mich, dass engagierte junge Frau das Ruder übernimmt"

Landessprecherin Indra Collini nutze die Möglichkeit, um sich bei dem alten Vorstand zu bedanken und dem neuen viel Erfolg zu wünschen: „Ich freue mich sehr, dass mit Kathrin Kaindl eine engagierte, junge Frau das Ruder bei JUNOS übernimmt und gratuliere dem neuen Landesteam sehr herzlich. Mein Dank gilt aber auch Christoph Müller." Er habe als Vorsitzender der vergangenen drei Jahre JUNOS auch in den Regionen abseits des Wiener Umlandes gut aufgestellt und sei eine laute Stimme für Generationengerechtigkeit und Klimaschutz gewesen.