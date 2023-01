Erste KIGA-Gruppen für Zweijährige sollen im Herbst starten

Werbung

Bereits ab September sollen die ersten KIGA-Gruppen für 2-Jährige in ausgewählten Pilot-Landeskindergarten in allen sechs Bildungsregionen Niederösterreichs starten. Um diese Gruppen anbieten zu können, hat das Land NÖ neben den jährlich notwendigen, neuen 300 Elementarpädagoginnen und -pädagogen bereits 60 zusätzliche Fachkräfte fixiert und angestellt. Kommen sollen ebenfalls kleinere Gruppen in Kindergärten (max. 22 Kinder), mehr Betreuer für Kleinkinder (3 statt bisher 2 Fachkräfte) und weniger Schließtage (maximal 3 Wochen im Sommer).

Die "blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive", die im Landtag im November beschlossen wurde, soll Eltern mit dem Ausbau der Kinderbetreuung helfen, die Karenzlücke zwischen 2-jähriger Karenz und Kindergarten zu schließen. Das Maßnahmenpaket wird dem Land 400 Millionen und den Gemeinden bzw. Städten rund 350 Millionen Euro kosten. Der Ausbau soll bis 2027 umgesetzt werden. Das Investment werde "für die personellen Ressourcen" und für Infrastruktur benötigt, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Kinderbetreuung bleibt Entscheidung der Familie

"Wir wollen Niederösterreich zu einem Kinderösterreich und Familienösterreich machen. Deshalb wollen wir in Partnerschaft mit den Gemeinden und Städten die Kinderbetreuung auf die nächste Stufe stellen", sagt Mikl-Leitner. Bis dato werden bereits in Niederösterreich 200 Gruppen über 3.000 0 bis 2-Jährige und erstmalig über 70.000 Kinder von 0 bis 6 Jahren in NÖ-Landeskindergärten betreut. Mikl-Leitner bekräftigt, dass es selbstverständlich weiterhin in der Entscheidungsgewalt der Familien liegt, ob sie ihr Kind in Betreuung geben möchten oder nicht. "Jede Familie entscheidet für sich, wie sie Familie leben will", so Mikl-Leitner.

Um den Personalmehrbedarf für die geschätzten 600 zusätzlich notwendigen KIGA-Gruppen bzw. Elementarpädagoginnen bis 2027 zu stemmen, gibt das Land NÖ im letzten Ausbildungsjahr quasi eine fixe Jobzusage. Außerdem wurde die Einstiegsphase mit 90 Prozent des Gehalts von drei Jahren auf ein Jahr reduziert. Bezahlte Praktika und eine umfassende Informationskampagnen sollen zusätzlich Interessierten und Quereinsteigern ein Job in einen der NÖ-Landeskindergärten schmackhaft machen. Neben den Kindergärtnerinnen werde es bis zu 1.750 Betreuerinnen brauchen, die bei der Gemeinde angestellt werden.

Personalsuche ist die Herausforderung

"Die Vereinbarkeit von Familien und Beruf ist seit vielen Jahren ein wichtiger Punkt auf unserer Agenda", sagt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Die Offensive sei auch ein Paket für die Wirtschaft, gegen den Fachkräftemangel. Außerdem werde die Karenzlücke definitiv geschlossen. Auch Teschl-Hofmeister betont, dass niemand künftig seine Einjährige oder seinen Eineinhalbjährigen in Betreuung geben muss. "Die Wahlfreiheit der Eltern wird aber um ein ganzes Stück leichter."

Der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), Vorsitzender des NÖ Städtebunds, rechnet für die Landeshauptstadt mit 27 zusätzlichen Kindergartengruppen. Als Herausforderung bezeichnete Stadler, bei den Betreuerinnen und Betreuern ausreichend "engagiertes, qualifiziertes und motiviertes Personal" aufstellen zu können. In diesem Segment wurde laut Teschl-Hofmeister die Ausbildung von einem Jahr auf zwei Jahre gestreckt, u.a. um eine berufsbegleitende Absolvierung zu fördern.

Für Johannes Pressl, Präsident des NÖ Gemeindebunds, ist das Kinderbetreuungspaket "eine Frage der Lebens- und Standortqualität in den Gemeinden". Als nächster Schritt werde auf kommunaler Ebene die Bedarfsfeststellung abgeschlossen.