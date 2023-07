Diese Maßnahmen sollen Ärzten und Pflegekräften die Arbeit erleichtern

„Die Herausforderungen sind groß“, sagt der in dieser Legislaturperiode neu für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). In den vergangenen drei Monaten besuchte er alle 27 Krankenhäuser in Niederösterreich, um sich ein Bild von den Herausforderungen dort zu machen. Zur Sprache kam dabei oft die angespannte Personalsituation. Schleritzko betont, dass die Personalengpässe regions- und abteilungsabhängig seien. Dennoch will er bis Anfang 2024 fünf Maßnahmen setzen, um die Arbeit in einem Krankenhaus attraktiver zu machen und die Angstellten in den Spitälern zu entlasten.

Ende Juni waren in Niederösterreich knapp unter 300 Spitalsbetten gesperrt, weil das Personal fehlte, um dort Patientinnen und Patienten versorgen zu können. Der Direktor für Medizin und Pflege in der Landesgesundheitsagentur (LGA) Markus Klamminger betont, dass das jedoch unter vier Prozent aller Betten seien. Außerdem ist der durch Corona entstandene Rückstau durch verschobene Operationen noch nicht beseitigt. Klamminger erklärt, dass die Akutversorgung immer gelaufen sei und laufe. Bis Jahresende soll bei den OPs wieder das Niveau von 2019 erreicht werden. Bei elektiven Eingriffen gibt es jedoch nach wie vor oft lange Wartezeiten. „Vor allem in der Orthopädie haben wir noch einen langen Weg vor uns“, sagt der ärztliche Direktor.

Landesrat Ludwig Schleritzko kündigte ein 5-Punkte-Paket an, um die Arbeit in einem der 27 Landeskliniken attraktiver zu machen. Das ist das Ergebnis seiner Besuchstour durch alle Krankenhäuser in Niederösterreich. Foto: NLK/Burchhart, NLK Burchhart

Auch in der Medizin: Immer mehr Menschen wollen nur noch Teilzeit arbeiten

Um den Personalmangel zu beheben, wurden 2022 so viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen wie noch nie, betont Schleritzko. So wurden alleine 148 neue Medizinerinnen und Mediziner bei der LGA angestellt. Mit insgesamt 22.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat die LGA so viel Personal wie noch nie. Trotz der neuen Köpfe hat sich das Leistungspensum aber nicht erhöht. Weil immer mehr Arbeitskräfte Teilzeit arbeiten wollen, bräuchte es noch mehr neue Angestellte, um tatsächlich mehr Leistung zu bekommen. Verschärfend hinzu kommt laut dem Landesrat, dass die Kliniken Lücken im niedergelassenen Bereich abfedern müssen. Viele Patientinnen und Patienten, die dort hinkommen, müssten eigentlich nicht in einem Spital behandelt werden, meint Schleritzko.

Die Lücken im niedergelassenen Bereich müssen daher geschlossen werden, betont er. Außerdem untermauerte er die Forderung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die Medizin-Studienplätze aufzustocken. Um einen Job in einem der NÖ-Kliniken attraktiver zu machen und bestehendes Personal zu entlasten, sollen bis Anfang 2024 zudem folgende fünf Maßnahmen umgesetzt werden:

Erstens soll das Mentoring-Programm für Ärztinnen und Ärzte im klinisch-praktischen Jahr (KPJ) sowie im Turnus verbessert werden. Diese Medizinerinnen und Mediziner am Anfang ihres Berufsweges bekommen zurzeit erfahrene Kolleginnen und Kollegen zur Seite gestellt. Denen fehle jedoch oft die Zeit, um Fragen zu beantworten und zu unterstützen. Deshalb will Schleritzko diese Aufgabe nun pensionierten Ärztinnen und Ärzten übertragen. In den nächsten Monaten soll damit begonnen werden.

Zweitens soll in der Pflege das Praxisanleitungsmodell verbessert werden. Hier gibt es ein ähnliches Problem wie bei den Medizinerinnen und Medizinern: Pflegerinnen und Pfleger können eine Ausbildung zur Praxisanleiterin beziehungsweise -anleiter absolvieren. Diese Ausbildung befähigt sie, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende direkt auf der Station auszubilden und anzuleiten. „Dabei kommt die Ausbildungszeit im Arbeitsalltag oftmals zu kurz. In Zukunft sollen die Praxisanleiter mehr Zeit für die beste Ausbildung unserer jungen Pflegekräfte haben", kündigte Schleritzko an.

Drittens soll für Ärztinnen und Ärzte die Dokumentation erleichtert werden. Zurzeit müssen sie nach einer Behandlung den Verlauf und die Diagnose diktieren, die Informationen werden später abgetippt. Ab Herbst soll dieser Arbeitsschritt durch eine digitale Spracherkennungssoftware an allen Klinik-Standorten ereichtert werden.

Viertens kündigte Schleritzko mit dem Führungsteam der LGA ein neues Karrieremodell an. Zurzeit könne man nur Oberärztin beziehungsweise Oberarzt werden, wenige können sich dann noch zur Ersten Oberärztin/Oberarzt hocharbeiten und später zum Primar beziehungsweise zur Primaria. In der LGA sollen künftig Teamleitungspositionen eingeführt werden, kündigte LGA-Vorstand Konrad Kogler an. Diese zusätzlichen Sprossen auf der Karriereleiter sollen einerseits bestehende Führungskräfte entlasten und jungen Menschen die Chance bieten, Führungsverantwortung zu übernehmen.

Fünftens stellte Schleritzko eine Lehrlingsoffensive in Aussicht. Denn neben Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften werden auch Verwaltungspersonal und technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken gesucht. Zurzeit befinden sich rund 140 Lehrlinge in Ausbildung. „Wir wollen unser Lehrlingsprogramm noch weiter intensivieren und eine zusätzliche Offensive starten, um noch mehr junge Menschen in unseren Kliniken in die Lehre zu bringen", meinte Schleritzko.

Was all das kostet, ist unklar

Wie viel die Umsetzung dieser Maßnahmen kosten werde, konnte Schleritzko, der gleichzeitig Finanzlandesrat ist, auf Nachfrage noch nicht benennen. Er ging davon aus, dass die Ausweitung der Praxisanleitung in der Pflege eine größere Summe ausmachen werde. Die Berechnungen seien aber noch nicht abgeschlossen.