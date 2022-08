Umweltbundesamt: Übersiedelung weiter ungewiss

Werbung

2017 gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Ziel aus, den ländlichen Raum zu stärken. In einer Zeit, in der Homeoffice in vielen Firmen noch ein Fremdwort war, verkündete sie mit der Landes-Personalvertretung 500 der insgesamt 15.000 Arbeitsplätze aus der Landesverwaltung in St. Pölten in die Regionen verlagern zu wollen.

Durch die Corona-Krise gewann der ländliche Raum für viele Menschen an Attraktivität. In zahlreichen Firmen ist Homeoffice nun etabliert. Die Ergebnisse der Landesstrategie zeigen jedoch, dass die Themen Arbeit und Job-Finden auch heute noch vielen Landsleuten Sorge bereiten.

Die Dezentralisierungsstrategie sah vor, bis 2022 300 Telearbeitsplätze zu schaffen. „Echte“ dezentrale Jobs sollten in der Landesverwaltung 200 entstehen. Außerdem wurde das Ziel ausgegeben, Bundesstellen nach Niederösterreich zu holen. Allen voran das Umweltbundesamt.

Personalvertreter: „Das Ziel wurde übertroffen“

Das Ziel, dezentrale Jobs zu schaffen, sehen die Landeshauptfrau sowie die Landespersonalvertretung erreicht. Michael Filz von der Personalvertretung nennt Beispiele: So sei der Bereich der Strafgeldverrechnung der Landesverwaltung nun an der BH Waidhofen/Thaya angesiedelt. Auch die Finanzabteilung sei teilweise an die BH Horn übersiedelt. Im Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ergänzt man, dass auch an der BH Gmünd 30 dezentrale Arbeitsplätze geschaffen worden seien, das Gebäude der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal in Gänserndorf 15 dezentrale Arbeitsplätze beheimatet sowie das Nebengebäude der BH Bruck/Leitha 30.

„Die angepeilte Menge von 500 dezentralen Arbeitsplätzen wurde nicht nur erreicht, sondern weit übertroffen“, meint Filz. Die Telearbeitsplätze wurden 2020 in vielen Fällen durch Mobiles Arbeiten ersetzt. Gemeint ist eine erweiterte Form des Homeoffice.

Im Büro der Landeshauptfrau wird zudem betont, dass die Dezentralisierung auch im Bereich der Ausbildung berücksichtigt wurde. Zwei Drittel der Landeslehrlinge seien außerhalb von St. Pölten beschäftigt. Darüber hinaus bietet die IMC Krems ab Herbst 50 Studienplätze in Mistelbach.

Johanna Mikl-Leitner gab das Ziel aus, den ländlichen Raum zu stärken. Foto: NLK

Was sich jedoch nicht geändert hat, ist die Konzentration der Bundeseinrichtungen auf Wien. Wie 2017 haben nur vier der 73 Bundesstellen anderswo als in der Hauptstadt ihren Standort. Die Übersiedelung des Umweltbundesamts mit seinen über 500 Mitarbeitern nach Klosterneuburg, die 2023 erfolgen sollte, hängt weiter in der Luft. Umwelt-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte das Projekt auf Eis gelegt und angekündigt, es evaluieren zu lassen. Aus dem Ministerium heißt es, dass die Prüfung laufe. Seitens des Landes wird betont, dass der Ansiedelung nichts im Weg stehe.

Die anderen Parteien haben Zweifel, ob die Auslagerung der Jobs reicht oder richtig ist. Die Grünen sehen die „Zersplitterung“ skeptisch. Die SPÖ findet das Konzept „nicht weit genug gedacht“. Aus ihrer Sicht ist der Erhalt der Infrastruktur wie Postämter und Polizeiposten entscheidend. Die NEOS sehen den Breitband- und Kinderbetreuungsausbau als nötig an.