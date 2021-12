Harald Bachhofer: „Die Ansprüche an die Verwaltung steigen“

Die Kommunalakademie NÖ als unpolitischer, gemeinnütziger Verein fungiert seit 50 Jahren als „Schule der Gemeinden“. Es ist die Schulbank für die Ortschefinnen und Ortschefs, die Amtsleiter und Bedienstete der 573 NÖ-Gemeinden. Letztere absolvieren dort ihre Grundausbildung in der Verwaltung und bilden sich laufend über Fachkurse fort. Die „normalen“ Gemeinderäte werden hingegen primär in den Parteiakademien ausgebildet.

„Von der Einhebung der Kanalabgabe, Bauordnung, Protokollführung, Lohnverrechnung bis hin zu Dienstprüfungskurse für Land und Bund und zur Ausbildung von Musikschulleitern oder Kinderbetreuerinnen decken wir alles ab“, sagt Akademieleiter Harald Bachhofer. Dabei setzt die Kommunalakademie nicht erst seit Corona auf E-Learning und Webinare.

„Lebenslanges Lernen“ als Weg durch Gesetzesflut

„Seit einem Jahr sind wir durchgehend in Webinaren. Und wir haben nicht gesehen, dass dadurch bei Prüfungen schlechter abgeschnitten wird.“ Die Anforderungen und Ansprüche an Verwaltungsbedienstete in Gemeinden und im Land steigen ständig, sagt Bachhofer. „Sie müssten am besten 42 Jahre alt und IT-Profi, Rechtsexperte, Soziologe und Beichtpfarrer sein.“ Dazu komme, dass früher ein Gesetz fünf Jahre gehalten habe. Heute sei das anders. Gesetze und Gesetzesnovellen ändern sich rascher, werden ausgefeilter und daher auch schwieriger umzusetzen. Das erfordere eine ständige Weiterbildung. „Die Basisausbildung ist wichtiger, aber genauso wichtig ist das lebenslange Lernen“, sagt Bachhofer.

Auch der künftige Fall des Amtsgeheimnisses durch ein Informationsfreiheitsgesetz werfe eine Menge an Fragen auf und stelle auch die Verwaltung vor immense Herausforderungen. „Da wird mir leicht schwindelig. Das können wir noch gar nicht abschätzen, was das alles bedeutet und ändert“, so Bachhofer.

Die Digitalisierung sei in den Amtsstuben längst angekommen und fester Bestandteil der Ausbildung, beispielsweise in der Rolle des Datenschutzbeauftragten. In Kooperation mit der Donau-Uni-Krems bietet die Akademie einen berufsbegleitenden Lehrgang in Verwaltungsmanagement an und kooperiert auch sonst mit EDV-Firmen, Steuerberatern und der NÖ-Gemeindeberatung.