Mehr junge Menschen für die Politik begeistern – dieses Bekenntnis eint bei Sonntagsreden alle Parteien. In der Praxis zeigt sich aber: Zumindest in kommunalpolitischen Spitzenpositionen ist noch Luft nach oben. Nur 37 der 573 der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich sind unter 40 Jahre alt – also 6,5 Prozent. 28 davon stellt die ÖVP, sieben die SPÖ, einen die FPÖ und einen eine Bürgerliste.

Obwohl nur Tirol, Burgenland und Steiermark weniger Junge im Bürgermeister-Job haben: Österreichs jüngste Bürgermeisterin ist Niederösterreicherin – die 28-jährige Bernadette Schöny führt seit dem Vorjahr den 3.400-Einwohner-Ort Kaltenleutgeben im Bezirk Mödling. Begonnen habe alles mit dem Engagement für einen Beachvolleyballplatz, erinnert sich die ÖVP-Politikerin: „Daraus wurde im Laufe der Zeit mehr.“

Kaltenleutgebs Ortschefin Bernadette Schöny ist die jüngste Bürgermeisterin Österreichs. P. Monihart, P. Monihart

Gerade zu Beginn müsse man sich als junger Mensch in der Politik schon „extra beweisen“. Viele tun sich das nicht an: „Hier braucht es Mut von etablierten Politikerinnen und Politikern, jungen Menschen eine Chance zu geben.“ Inhaltlich setzt Schöny vor allem auf den Ausbau von Angeboten für Familien, aber auch darauf, dass die Wünsche Jugendlicher ernst genommen werden – zuletzt beim Ankauf von Skater-Rampen.

Heute steht man als Bürgermeister automatisch gleich mit einem Fuß im Kriminal Stefan Klammer

Bereits seit März 2019 im Amt ist Niederösterreichs jüngster Bürgermeister, der 26-jährige Stefan Klammer (ÖVP). Er steht dem 1.500-Einwohner-Ort Neidling im Bezirk St. Pölten vor. Sein Credo: „Ich will mitgestalten, denn jammern nutzt nix“.

Dass junge Menschen den Weg in die Politik scheuen, liege auch an der steigenden Komplexität der Kommunalpolitik sowie an der zunehmenden Aggressivität: „Die Zeiten haben sich geändert. Heute steht man als Bürgermeister automatisch gleich mit einem Fuß im Kriminal.“ Inhaltlich will auch Klammer der Jugend mehr Gehör schenken. Die großen Themen sind aktuell aber Glasfaser-Ausbau und Kinderbetreuung.