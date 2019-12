Jedes Jahr werden in Niederösterreichs Landeskindergärten rund 15.000 Kinder von ihren Eltern über die Gemeinden angemeldet. Diese Anzahl sei ein "unglaublicher administrativer Aufwand" für die Pädagoginnen und Pädagogen, der zu Lasten der Betreuungszeit für die Kinder geht, sagte NÖ- Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag. Eine neue einheitliche Verwaltungssoftware in den Landeskindergärten soll ab 2021 flächendeckend in allen 1.058 Landeskindergärten Abhilfe schaffen.

Laut Studie 20 % Einsparungspotential in Verwaltung

"Weg von der Zetterlwirtschaft hin zu einer modernen Verwaltung", sagte Mikl-Leitner und erwartet mit dem Einsatz der Software Zeitersparnis und eine Entlastung der Pädagoginnen. Rund 20% weniger Verwaltungsaufwand soll die landesweite Software-Vereinheitlichung bringen. Das ist zumindest das Ergebnis einer durch das Land NÖ in Auftrag gegebenen Studie beim Beratungsunternehmen Ernst & Young - eine Schätzung. Derzeit laufe eine Testphase in 46 Kindergärten. Im Frühjahr 2021 ist der Software-Rollout in allen 1.058 Landeskindergärten geplant. Es soll auch eine Evaluierung laut Büro von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister geben.

"Mühsam mit Zetteln erfasst"

"Die neue Software heißt 'NÖ KIGA Net' und wird auch bei der Personalverwaltung wie Dienstplanerstellung zum Einsatz kommen", sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. "Daten zu Kindern wurden mühsam mit Zetteln erfasst" - das Programm soll Abhilfe schaffen. Kernziele der Software-Initiative sind die Fehlervermeidung bei der Datenerfassung der Kinder, der Datenschutz und die effektive Kommunikation zwischen den Verwaltungsbehörden - von Gemeinde, Bezirk bis Land, die voraussichtlich 2023 in die Software integriert werden. Das Land Niederösterreich wird für 1 Mio. Euro das gleiche Laptopmodell für jeden Landeskindergarten anschaffen. Software-Mietlizenzen von Microsoft werden zusätzlich gefördert.



"Immer mehr Flexibilität ist gefordert. Da ist das alte Programm unzumutbar", sagte die NÖ-Kindergartenpädagogin Elisabeth Appel, die die neue Software im laufenden Pilotversuch testet. Die Daten der Kinder und Eltern werden künftig nur mehr einmal erfasst, die Eltern können ihre Kinder bei Bedarf direkt beim Gemeindeamt oder beim Landeskindergarten anmelden und der Zugriff auf die Daten ist sowohl am Arbeitsplatz als auch von zuhause für die Pädagoginnen möglich. Außerdem können auf Knopfdruck tagesaktuelle Auswertungen durch Kindergarteninspektoren bzw. laufende geleistete Arbeitszeiten zur Weiterverrechnung erstellt werden.

"Bee-Bot", "Schoolfox" und "DLE"

Nach dem programmierbaren Bienenroboter "Bee-Bot" in den Volksschulen, der Schul-Kommunikationsplattform "Schoolfox" zwischen Eltern, Schülern und Lehrern und der Online-Learning Plattform „Dual Language Education“ (DLE) soll die neue Kindergarten-Software ein weiterer Baustein der Digitalisierungsoffensive des Landes NÖ sein, sagte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.