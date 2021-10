Waldhäusl beharrt auf Übernahmestopp von Asylwerbern

Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl beharrt weiter auf einem Übernahmestopp von Asylwerbern. Dieser sei bereits angelaufen und temporär verhängt worden, in Landesquartiere übernommen würden "nur noch Härtefälle", betonte der FPÖ-Politiker am Mittwoch in einer Aussendung.

APA / NÖN.at Erstellt am 20. Oktober 2021 | 11:37