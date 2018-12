Abschuss von "Problemwölfen": Einstimmiger Beschluss! .

Nach der Änderung des NÖ Jagdgesetzes am 20. September, die bei Gefahr einen rascheren Abschuss von "Problemwölfen" ermöglichen soll, ist am Dienstag eine Verordnung betreffend Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Abwendung von Schäden in der NÖ Landesregierung einstimmig beschlossen worden. Die Sicherheit der Bevölkerung habe oberste Priorität, sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP).