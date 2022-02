Zukunftsdiskussion: „Wir brauchen Zuwanderung“

Niederösterreich braucht angesichts von Arbeitskräftemangel und Überalterung mehr Zuwanderung. Das war eine der Hauptbotschaften der dritten Zukunftsdiskussion im Rahmen des Landesstrategie-Prozesses. Zu Gast im IST Austria in Klosterneuburg waren Viviane Reding, ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, sowie Hikmet Ersek, CEO des US-Zahlungsdienstleisters Western Union.

„Wir haben erstmals mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige. 2030 wird jeder Vierte über 65 sein“, erklärte Ersek. Die Aufrechterhaltung des Produktivitätslevels sei unter diesen Rahmenbedingungen nur durch Zuwanderung möglich. Die andere Alternative wäre eine drastische Steigerung des Pensionsantrittsalters. Allerdings sei Zuwanderung ohne Integrationsbemühungen wenig sinnvoll. Erseks Rat: „Machen Sie aus jedem Migranten einen Patrioten. Jeder kann stolzer Österreicher und Europäer sein.“

Für Reding gibt es einen zweiten Hebel gegen den Arbeitskräftemangel – die Steigerung der Berufstätigkeit von Frauen: „Niederösterreich hat zu viele Frauen nicht in Beschäftigung oder in Teilzeit-Jobs.“ Schuld daran seien ein falsches Rollenbild und Defizite in der Kinderbetreuungs-Infrastruktur. „Wir können auf die Frauen am Arbeitsmarkt nicht mehr verzichten“, appelliert Reding. Generell sieht sie in mehr Bürgerbeteiligung den Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft: „Europa hat ein Nischenprodukt – unsere Werte. Dieses Produkt sollten wir exportieren. Durch Abschottung werden wir es nicht retten.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner versicherte, die Denkanstöße mitzunehmen: „Wir in Niederösterreich planen langfristig und haben deshalb diesen einzigartigen Zukunftsprozess gestartet.“