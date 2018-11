Zum Thema Verkehrspolitik stand zum einen der Vollausbau der Nordautobahn im Gespräch. Aber auch über die Anbindung der Weinviertler Schnellstraße S3 an den Raum Znaim-Brünn mit einer Verkehrsfreigabe 2020. In Verbindung mit der EU-Regionalförderung bezog sich die Landeshauptfrau auf die vorgestrige Veranstaltung in Brüssel, bei der dieses Thema im Mittelpunkt gestanden ist. 342 Regionen und Städte, darunter auch Südmähren, hätten sich der Initiative angeschlossen, und es gebe ein „klares Bekenntnis“ der EU-Kommission, dass es die Regionalförderung auch in Zukunft geben solle.

Im Zusammenhang mit dem Thema Gesundheit verwies Mikl-Leitner auf die gemeinsame Initiative „healthacross“. Durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei es unter anderem gelungen, ein Endometriosezentrum (eine Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut) im Landesklinikum Melk zu etablieren.

Abschließend sprich Mikl-Leitner von einem „sehr guten und konstruktiven Arbeitsgespräch“. Auch Simek betont die „ausgezeichneter Zusammenarbeit“ zwischen Südmähren und Niederösterreich.