Aktuelle Stunden zu Kinderbetreuung und Jobs

Die SPÖ fordert unter dem Titel "Schalten wir um - auf ein neues KinderPROgramm für NÖ", dass bis 2025/26 in zwei Etappen ein 3G-Konzept - "ganztägig, ganzjährig, gratis" - umgesetzt wird. Die erste Aktuelle Stunde steht auf Antrag der ÖVP unter dem Motto "Blau-gelber Arbeitsmarkt schafft und sichert Arbeitsplätze".

"Der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen ist in Niederösterreich nicht gedeckt. Kinder können den Kindergarten erst ab einem Alter von zweieinhalb Jahren besuchen und er ist nur von sieben Uhr bis dreizehn Uhr kostenlos", kritisierte SP-Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald am Montag in einer Pressekonferenz. Ab Sommer 2023 sollen Landeskindergärten für Zweijährige geöffnet werden. In einem zweiten Schritt ab Sommer 2025 sollen die Einrichtungen bereits ab einem Jahr besucht werden können.

Für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird gefordert, dass Kinderbetreuungseinrichtungen zumindest 45 Stunden wöchentlich und an vier Tagen pro Woche nicht weniger als neuneinhalb Stunden geöffnet sein sollen. Es soll maximal fünf Schließwochen pro Jahr geben und ein "Tut-gut"-zertifiziertes Mittagessen angeboten werden. Die SPÖ geht für die erste Etappe von Kosten von bis zu 100 Millionen Euro aus. Finanziert werden soll das Programm laut den Sozialdemokraten unter anderem aus den Verkäufen von Wohnbaudarlehen.

In Bezug auf die von der ÖVP beantragte Aktuelle Stunde verwies die SPÖ auf eingebrachte Initiativen u.a. zur Einführung der "Aktion 40.000" und zur Unterstützung von Einpersonenunternehmen, die von der Volkspartei abgelehnt worden seien. Die Situation am Arbeitsmarkt sei "alles andere als rosig", meinte Samwald.