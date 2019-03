Grüne mit Antrag für Öffi-Projekte in Ostregion .

Die niederösterreichischen Grünen gehen u.a. mit einem Antrag für Projekte im öffentlichen Verkehr in die Sitzung des Landtages am Donnerstag. Die vorgeschlagenen Vorhaben sollten gemeinsam mit Wien und der Bundesregierung auf Realisierung geprüft werden, sagte Fraktionsobfrau Helga Krismer am Dienstag in einem Pressegespräch.