Seit 4. April 2018 gibt es den Verein „Grüner Klub im NÖ Landtag“ mit Sitz in St. Pölten. Bei der letzten Landtagswahl Ende Jänner haben die Grünen ihren eigentlichen Klubstatus aber verloren, weil sie wegen Stimmenverlusten nur mehr drei statt bis dahin vier Vertreter im NÖ Landtag haben. Jetzt wurde der Verein durch die Vereinsbehörde, nämlich die Landespolizeidirektion, aufgelöst. Auf „Intervention der ÖVP“, wie die Grünen sagen.

Konkret hätte der „Landtagsdirektor von ÖVP-Landtagspräsidenten Wilfing“ interveniert, um eine Überprüfung des Vereins durchzuführen. „Ein einmaliger Vorgang der Behörde“, ist die Landessprecherin der NÖ Grünen, die im Vereinsregisterauszug des Vereins „Grüner Klub im NÖ Landtag“ als „Klubobfrau“ geführt wird, erbost. „Man stelle sich vor man baue ein Haus nach einen Baubescheid und nach einem Jahr sagt dieselbe Behörde, das Haus muss abgerissen werden. Was würde wohl der Herr Landtagspräsident, sagen wenn ihm dies passieren würde?“ Krismer glaubt, dass bewusst politischer Druck auf die Vereinsbehörde ausgeübt worden sei, „um uns bei der Ausübung der demokratischen Rechte zu hindern“.

Sie versteht auch die Aufregung um den Vereinsnahmen nicht. „Eines steht fest: In Ermangelung der Rechtsperson derselben Wahlpartei gibt es auch keine Verwechslung zu einem anderen Klub und zum anderen entspricht die Vereinsbezeichnung der angesprochenen Landesverfassung“, so Krismer.

„Klubs im Sinne des Gesetzes sind geschützte Rechtspersönlichkeiten"

Ein Sprecher der Landtagsdirektion sieht die Sache gänzlich anders. „Die Landtagsdirektion hat gestützt auf die bisherige Rechtsprechung bei der zuständigen Vereinsbehörde angeregt, auf Grund des Grundsatzes des Irreführungsverbotes im Vereinsrecht eine Überprüfung des Vereinsnamens „Grüner Klub im NÖ Landtag“ durchzuführen“, heißt es von der Landtagsdirektion.

Und weiter: „Klubs im Sinne des Gesetzes sind geschützte Rechtspersönlichkeiten, die spezielle Rechte nach der Landtags-Geschäftsordnung besitzen und außerdem auch Klubförderung erhalten. Die Bürgerinnen und Bürger als auch die restliche Öffentlichkeit – Firmen, Banken, etc – müssen im Rechtsstaat darauf vertrauen können, dass das, was auf dem Etikett steht, auch drin ist.

Das ist im Falle des Vereins „Grüner Klub im NÖ Landtag“ nicht der Fall. Dazu gibt es auch eine klare Judikatur aus rechtsverwandten Bereichen, die das bereits klargestellt hat. Den gleichen Schutz muss es auch für parlamentarische Entitäten wie die Klubs geben.“ Es handle sich außerdem bei der Anregung bei der Vereinsbehörde um einen normalen rechtsstaatlichen Vorgang.

Grüne können Rechtsmittel beim Landesverwaltungsgericht einbringen

Die Vereinsbehörde – also die Landespolizeidirektion – hat im Gespräch mit der NÖN folgendes Statement dazu abgegeben: „Aufgrund von vorliegenden Informationen, die geprüft wurden, ist die Landespolizeidirektion zum Schluss gekommen, dass das Verfahren wiederaufzunehmen ist. Dies ist in Bescheidform an die Verfahrenspartei ergangen“, so Sprecher Johann Baumschlager.

Die NÖ Grünen hätten jetzt die Möglichkeit, beim Landesverwaltungsgericht Rechtsmittel einzubringen. Zum Vorwurf, dass die Landespolizeidirektion auf politischen Druck hin agiert hätte, konnte Baumschlager mit dem Verweis auf das laufende Verfahren keine Stellungnahme abgeben.