Was Niederösterreich zum Schutz des Klimas tut, wurde bei der Landtagssitzung in Form des Klima- und Energieberichts präsentiert. Es zeigte sich: Ende 2018 erzeugten fünf Donaukraftwerke, 624 Kleinwasserkraftanlagen, 729 Windräder, 37.500 Photovoltaik-Anlagen und 27 Biomasse KWK-Anlagen Elektrizität in Niederösterreich. Bereits seit 2015 wird der Strom hierzulande aus Erneuerbarer Energie gewonnen. Ende des vergangenen Jahres wurde in NÖ außerdem der Einbau von Ölkesseln in Neubauten verboten. Darauf folgte heuer mit der Abschaltung des Kohlekraftwerks Dürnrohr das Aus für den Kohle-Strom.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Josef Edlinger hob bei der Sitzung zudem hervor, dass 750 Biomasse-Nahwärmeanlagen rund ein Fünftel aller Haushalte im Land mit Wärme vorsorgen: „Dadurch werden pro Jahr 550.000 Tonnen CO2 eingespart und eine Wertschöpfung von 250 Millionen Euro erzielt.“

Der Bericht, in dem 333 Projekte aufgelistet sind, zeigte auch: Seit dem Jahr 2005 sind die CO2-Emissionen in Niederösterreich um 11 Prozent gesunken, damit liegen die Emissionen in Niederösterreich wieder unter dem Niveau von 1990. Gleichzeitig ist die Bevölkerung in den letzten 30 Jahren um 14 Prozent und die regionale Wirtschaft um 65 Prozent gewachsen.

NEOS zeigten sich skeptisch, Grüne stimmten dagegen

NEOS-Abgeordnete Edith Kollermann merkt an, dass man mit den bereits gesetzten und geplanten Maßnahmen die energiepolitischen Ziele nicht erreichen werden könne. Löblich sei für sie das Bekenntnis zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Grünen-Abgeordnete Helga Krismer-Huber meinte, der Bericht enthalte einige Zahlen, die „sehr ernüchternd sind“. Außerdem ist sie überzeugt, dass Transport und Wärme den größten Brocken des Energieverbrauches ausmachen.

Beschlossen wurde der Bericht schließlich ohne die Stimmen der Grünen.

Aus dem Klima- und Umweltbericht: