Landesrechnungshof soll Causa Drasenhofen prüfen .

Die Vorgänge rund um das Asyl-Quartier in Drasenhofen sollen vom niederösterreichischen Landesrechnungshof überprüft werden. Klaus Schneeberger, Klubobmann der VP NÖ, kündigte in einer Aussendung am Dienstag einen Allparteienantrag an. Dieser solle bereits am Donnerstag im Landtag eingebracht werden, hieß es auf Anfrage seitens des VP-Landtagsklubs. Die FPÖ begrüßte diesen Schritt.