NEOS-Landessprecherin Indra Collini ortete ein Deja-vu-Erlebnis, wie im vergangenen Jahr habe man wieder gehört, wie grandios der Rechnungsabschluss sei. Dem sei nicht so, der Voranschlag sei ein "Anschlag auf die Zukunft unserer Kinder", "reines Wunschdenken" und zudem "mutlos und zukunftsvergessen". Von tatsächlichem Willen, den Sparstift anzusetzen, und von Mut für strukturelle Maßnahmen, also echten Reformen, sei weit und breit nichts zu sehen, betonte Collini.

"Sehr wenig Einnahmen im Land" sah Helga Krismer, die Chefin der niederösterreichischen Grünen. Deshalb seien die wirklichen Schrauben, an denen man hinsichtlich der Budgetplanung drehen könne, die Ausgaben. Sie forderte außerdem eigene Akzente des "einwohnerstärksten Landes der Republik". Die Menschen hätten etwas davon, wenn es mehr Schiene, mehr öffentlichen Verkehr und "mehr Datenhighway" gebe.

"Die Richtung stimmt" - zu diesem Ergebnis kam der geschäftsführende Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, Udo Landbauer. Die Schuldenbremse, die die Freiheitlichen immer gefordert und darauf in den Verhandlungen gedrängt hätten, würde endlich, wenn auch vorerst nur mit kleinen Schritten, Wirkung zeigen. Handlungsbedarf ortet Landbauer beim leistbaren Wohnen. Dem Budget-Bereich "Kunst, Kultur und Kultus" werde die FPÖ nicht zustimmen, wurde angekündigt.

SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller begrüßte "die Fortsetzung des Konsolidierungskurses". Der zweitgrößte Haushaltsplan aller Bundesländer sei jedoch ein Budget mit "Licht und Schatten". Zweiteres stellten für den SPÖ-Politiker die Kürzungen "bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung und bei den Familien" dar. Negativ verzeichnete Hundsmüller zudem die Verschlechterung der Eigenkapitalquote, die er "eine bedenkliche Entwicklung" nannte.

Klaus Schneeberger, Klubobmann der niederösterreichischen ÖVP, beschrieb den Voranschlag 2020 als "den klaren Weg zum Nulldefizit". Mit den Mitteln der Steuerzahler werde umsichtig umgegangen. Eines der Kernthemen sei der Klimaschutz. Die in dieser Hinsicht relevanten Ausgaben betragen laut Schneeberger mehr als eine halbe Milliarde Euro. Insgesamt habe man beim vorliegenden Budgetentwurf geschaut, "wo man einander treffen könne", sagte er hinsichtlich der Verhandlungen.

Die Abstimmung über das Gesamtbudget findet am heutigen Mittwoch statt. Im Vorfeld kündigten die in der Proporzregierung vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ ihre Unterstützung an. Dem Voranschlag 2020 ablehnend gegenüber standen die Grünen und die NEOS.