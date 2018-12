"In unserem Bundesland braucht es ein Drittel der Abgeordneten, um einen U-Ausschuss einsetzen zu können. In Vorarlberg ist hingegen die Unterschrift von nur drei Abgeordneten notwendig", zieht NEOS-Fraktionsobfrau Indra Collini in einer Aussendung einen Quervergleich. Niederösterreich nehme in dieser Hinsicht "leider wieder eine Schlusslichtposition ein".

Direkter Anlassfall für die Forderung nach einer Diskussion des "Modell Vorarlberg" ist der Antrag auf einen Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem mittlerweile geschlossenen Asyl-Quartier in Drasenhofen. Mit den Mandataren von NEOS und Grünen hat dieser sechs Unterstützer und ist zum Scheitern verurteilt, weil zur Einsetzung die Unterschriften von einem Drittel der Landtagsabgeordneten notwendig ist. Der Antrag wird deshalb am Donnerstag auch nicht eingebracht, er soll aber als Signal und Einladung an ÖVP und SPÖ dienen, hieß es am Dienstag seitens der NEOS.

Die Pinken fordern zudem, die Unterbringung und Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen in einem Ressort anzusiedeln. Mit diesem Schritt solle "das Kompetenz-Wirrwarr" beseitigt werden, wurde in einer Aussendung erklärt. Außerdem wollen die NEOS am Donnerstag in der Landtagssitzung einen Resolutionsantrag einbringen, der auf einen Ethikunterricht an Schulen abzielt. Für eine Behandlung eines Antrags im Landtag ist die Unterstützung von vier Abgeordneten notwendig. Die NEOS verfügen über drei Mandatare.