ÖVP, SPÖ und FPÖ beschlossen erstes Doppelbudget

Seit Mittwoch-Vormittag wurde über die einzelnen Bereiche debattiert, nun beschloss der Landtag das erste Doppelbudget für Niederösterreich. Wie bereits angekündigt, stimmten die drei in der Landesregierung vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ dem Voranschlag für die Jahre 2022 und 2023 zu, wenngleich die Roten und Blauen einzelne Punkte ablehnten. Schleritzko bedankte sich daraufhin für den "Schulterschluss". Keine Zustimmung kam von den Grünen, den NEOS und dem fraktionslosen Mandatar Martin Huber.

Vorgesehen sind in dem Doppelbudget, das Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Mittwoch präsentierte, Ausgaben von 7,1 Milliarden Euro für 2022 und ein Defizit von 530 Millionen Euro. Für 2023 sind 7,3 Milliarden Euro an Ausgaben und ein Minus von 339 Millionen Euro geplant.

"Wir werden uns auf die Menschen im Land konzentrieren und dafür weniger in Infrastruktur investieren", betonte Schleritzko in seiner Budget-Rede. Während mehr Geld für Kinderbetreuung, Bildung und Forschung zur Verfügung stehe, werde etwa beim Wohn- und Straßenbau gespart.

Nulldefizit 2026 geplant

Gesundheitlich befinde sich das Land inmitten der vierten Corona-Welle, wirtschaftlich liege das Wellental bereits hinter uns, meinte der Finanz-Landesrat, der bei den Ausgaben deshalb wieder auf die Bremse treten möchte. Corona habe "einige kostspielige Manöver" notwendig gemacht, das ursprünglich für heuer geplante Nulldefizit wird nun für 2026 angepeilt.

Kritik der Opposition

Die NEOS vermissten, wie Landessprecherin Indra Collini bei der Generaldebatte am Mittwoch erklärte, eine "signifikante Lenkung der Mittel etwa für die Kinderbetreuung oder den Breitband-Ausbau". Helga Krismer von den Grünen kritisierte die Tatsache, dass in derart unsicheren Zeiten überhaupt ein Doppelbudget erstellt werde.