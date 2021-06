Um das Thema Pflege dreht sich die letzte Landtagssitzung vor der politischen Sommerpause. Beschlossen wird am Donnerstag, 1. Juli, das Investitionspaket für die stationäre Pflege. Damit sollen in einem ersten Schritt 650 zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden – davon 240 in der Thermenregion, 190 im Zentralraum, 90 im Mostviertel, 70 im Wein- und 60 im Waldviertel. Insgesamt will das Land dafür bis 2030 rund drei Millionen Euro in die Hand nehmen.

Eine Änderung wird die Sitzung außerdem für die Pflegekräfte in den Landespflegeheimen bringen: Für sie gab es bisher eine gesetzlich festgelegte Einstiegsphase von einem Jahr, in der nur 90 Prozent des Gehalts ausbezahlt wurden. Die soll durch eine Novelle des Landesagentur-Gesetzes ab 1. September Geschichte sein. So wollen ÖVP und FPÖ auch dafür sorgen, dass Pflegekräfte in Niederösterreich bleiben. SPÖ und Grüne begrüßen den Vorstoß. Sie kündigten bereits ihre Unterstützung an. Die NEOS kritisieren, dass es für alle Angestellten der LGA damit künftig auch eine bezahlte Mittagspause geben wird. Angestellte der Privatwirtschaft müssten diese "Beamten-Privilegien" finanzieren.

„Pflegende Angehörige sollen so arbeits- und sozialrechtliche Sicherheit erlangen“

Für Aufregung sorgt bei der SPÖ die angekündigte ÖVP-Ablehnung eines Antrags zum Thema Pflege daheim. Die Sozialdemokraten fordern ein Pilotprojekt zur Anstellung pflegender Angehöriger in Niederösterreich. 500 Plätze haben die Sozialdemokraten dafür in einem ersten Schritt angedacht, eine 150-Stunden-Ausbildung und Maßnahmen zur Qualitätssicherung. „Pflegende Angehörige sollen so arbeits- und sozialrechtliche Sicherheit erlangen“, sagt Gesundheitsausschuss-Obfrau Karin Scheele. Die ÖVP lehnt das ab – sie will eine bundesweite Lösung. Die FPÖ will dem Antrag zustimmen, wenngleich es laut den Freiheitlichen noch einige offene Fragen gäbe.

Die FPÖ bringt zudem einen Antrag für die Schaffung einer Gesamtstrategie für Blackouts ein. Die Blauen rechnen mit breiter Zustimmung. Außerdem fordern sie in einer Aktuellen Stunde, „Freiheit“ in der Landesverfassung zu verankern. Die NEOS fordern mit Blick auf den Herbst, in den Schulen auf PCR-Tests umzusteigen. Der Einsatz von Gurgeltests müsse in den Ferien vorbereitet werden, meinen die Pinken. Die Grünen sprechen sich für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen und ganztägig beitragsfreie Kindergärten aus. Außerdem fordern sie Unterstützung für Gemeinden bei der Errichtung von "Natur-Klimanlagen" wie Grünflächen oder Wasserspendern.