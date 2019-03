SPÖ: Aktuelle Stunde zu Brexit und Karfreitags-Antrag .

Der Karfreitag ist am Donnerstag Thema im niederösterreichischen Landtag. SPNÖ-Klubchef Reinhard Hundsmüller sprach sich am Dienstag gegen die Änderung der landesgesetzlichen Regelungen nach Vorbild des Bundes aus. Er plädierte für einen Urlaubstag am Karfreitag und einen zweiten Landesfeiertag am Reformationstag. Eine von der SPÖ beantragte Aktuelle Stunde befasst sich mit dem Brexit.