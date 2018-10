SPÖ fordert Verbesserungen auf Nordwestbahn .

Die niederösterreichische SPÖ fordert Verbesserungen auf der Nordwestbahn im Weinviertel. Auf der Strecke zwischen Wien und Hollabrunn "häufen sich Verspätungen", meinte SP-Klubobmann Reinhard Hundsmüller am Dienstag in einer Pressekonferenz. Der Änderung des Jugendgesetzes mit Rauchverbot bis 18 Jahre ab 2019 werden die Sozialdemokraten in der kommenden Landtagssitzung zustimmen.