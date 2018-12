Als Vorbild für künftige Maßnahmen im Bundesland nannte Klubobmann Reinhard Hundsmüller am Dienstag bei einer Pressekonferenz die Stadt Wien. Den Misstrauensantrag gegen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) werden die Sozialdemokraten nicht unterstützen.

In den nächsten Wochen und Monaten will sich die SP Hundsmüller zufolge auf das Thema Wohnen konzentrieren. In diesem Bereich unterstützt man die Forderung der Bundespartei nach einer Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten und einer Einführung eines Universalmietrechts "mit vernünftigen Zu- und Abschlägen". Diese würden eine Mietsenkung von rund 15 Prozent zur Folge haben. Zudem setzen die Sozialdemokraten auf eine Abschaffung der Maklergebühren für Mieter. In Summe solle ein Paket geschnürt werden, "das Baurecht, Wohnbauförderung und Raumordnung gesamtheitlich betrachtet", so Hundsmüller.

Dass der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Zusammenhang mit dem mittlerweile geschlossenen Asyl-Quartier in Drasenhofen keinen Anklang bei den SP-Landtagsabgeordneten findet, begründete der Klubchef damit, dass "ordentliche Gerichte erst einmal den strafrechtlichen Aspekt beurteilen müssen". Danach könne man diskutieren, ob man die politische Verantwortung klären müsse. Den Antrag auf Neuverteilung des Ressorts für Flüchtlingswesen werden die SP-Mandatare ebenfalls nicht unterstützen, erklärte Hundsmüller. Eingebracht werden soll vielmehr ein geschäftsmäßiger Antrag, in dem Waldhäusl zum Rücktritt als Landesrat aufgefordert wird.

Hinsichtlich der Vorgänge rund um das Asyl-Quartier zieht Hundsmüller in Erwägung, den Landesrechnungshof gemeinsam mit den Stimmen der Grünen und NEOS mit einer Sonderprüfung zu beauftragen. "Damit man all das, was in den Medien kursiert, überprüfen kann." Ein entsprechender Antrag werde derzeit vorbereitet.