Zustimmung signalisierten am Dienstag die Freiheitlichen , ablehnend äußerten sich die Grünen und die NEOS.

"Das ist eine Maßnahme, die keine Freude bei mir hervorruft", sagte FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer zum anstehenden Beschluss. "Aber wir Freiheitliche sind auch so ehrlich, dass wir die Notwendigkeit einer weiteren Finanzierungssäule erkennen. Einfach Nein sagen und gleichzeitig mehr Geld fordern, so wie die Sozialdemokratie das tut, ist unehrlich und kann sich nicht ausgehen", spielte er auf die bereits zuvor von der SPÖ geäußerte ablehnende Haltung an.

Für Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen, wird "mit dem Verscherbeln der Darlehensforderung von 1,65 Milliarden Euro" der nächsten politischen Generation Gestaltungsspielraum geraubt. "Damit holt man sich schnell Geld ins Land - welches uns in Zukunft fehlen wird", betonte sie in einer Aussendung. "Mit öffentlichen Geldern spekuliert man nicht, sondern man denkt in Generationen und mit Nachhaltigkeit."

Die NEOS bemängelten ihrerseits am Dienstag, dass im Bundesland in Zeiten der Hochkonjunktur weitere Schulden aufgebaut worden seien. Diese fehlende Budgetdisziplin räche sich nun in der Krise. Landessprecherin Indra Collini forderte Einsparungen im System: "Das betrifft die ausgelagerten Gesellschaften, wo das Steuergeld versickert, genauso wie Mehrfachförderungen oder die Subventionen, die sich aus der Klientelpolitik ergeben."

Ein Nein wird es von den NEOS und den Grünen auch zum Rechnungsabschluss für 2020 geben. Zustimmung wurde seitens der Freiheitlichen angekündigt.