Zankapfel D’Hondtsches System wird in Landtagsordnung festgeschrieben

Die Diskussionen um das Zweitwohnsitzer-Wahlrecht werden am Donnerstag ein Ende finden. Denn alle Fraktionen werden der Wahlrechtsreform zustimmen, um es abzuschaffen. Damit werde die langjährige SPÖ-Forderung "Eine Person - eine Stimme" umgesetzt, betont Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald. NEOS-Fraktionsobfrau Indra Collini meint dazu: "Es tut mir sehr weh, dass Zweitwohnsitzer nicht mehr wählen können. Aber die alte Regelung hat Tür und Tor für Willkür geöffnet."

Parkpickerl: Ummeldung bringt NÖ-Gemeinden weniger Geld vom Bund

Ausschlaggebend für die Abschaffung war indirekt die Einführung des flächendeckenden Wiener Parkpickerls, das ab 1. März in der Bundeshauptstadt gelten wird. Mit der Beschränkung des Wahlrechts auf den Hauptwohnsitz komme der NÖ Landtag einem dringenden Wunsch der Gemeinden und ihrer Vertreter nach, sagt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Der Verlust von Hauptwohnsitzen bedeutet für die NÖ-Gemeinden auch einen Verlust an Ertragsanteilen vom Bund. "Somit hat der Hauptwohnsitz direkt Auswirkungen auf die Freizeitmöglichkeiten, auf die Mobilität, das Bildungsangebot, die Freiwillige Feuerwehr und vieles mehr in den niederösterreichischen Gemeinden“, so Schneeberger.

D'Hondtsche System: Statt in Verfassung in Geschäftsordnung "erklärend"

Über die verfassungsmäßige Festschreibung der seit 1945 üblichen Verteilung der Sitze in der Landesregierung gemäß des Verfahrens nach d'Hondt wird nach Beanstandungen der SPÖ nun getrennt abgestimmt. SPÖ, FPÖ und NEOS werden diesem nicht zustimmen. Bei den Grünen stößt man dabei auf Unverständnis: „Wir haben uns in Österreich auf das d'Hondtsche Wahlsystem geeinigt. Ich wäre froh gewesen, wenn wir das, was wir tun, jetzt auch legalisieren“, sagt deren Landessprecherin Helga Krismer.

"Es ist nicht im Sinne der Demokratie, dass eine Partei mit 49 Prozent der Stimmen im Landtag die absolute Mehrheit hat", sagt NEOS-Vorsitzende Indra Collini. Denn das habe in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass eine Partei wie die ÖVP absolut alles blockieren kann, so Collini.

Das d‘Hondtsche System werde seit 1945 für die Zusammensetzung der NÖ Landesregierung und auch in allen anderen Proporz-Regierungen Österreichs angewendet, sagt Schneeberger. Es sei jedenfalls eine parteiübergreifende Handhabe erzielt worden. „Es erfolgt eine einfachgesetzliche Klarstellung in der Geschäftsordnung des NÖ Landtages von Niederösterreich anstelle einer Verfassungsänderung. Auch hier wurde uns eine Mehrstimmigkeit signalisiert", erklärt Schneeberger.

Aktuelle Stunde "Pflege-Notstand"

Auf Antrag der FPÖ widmet sich der Landtag in einer Aktuellen Stunde dem Thema Pflege und Betreuung. „Wir wollen hier den akuten Pflegenotstand thematisieren, der immer mehr zu einem Systemkollaps führt“, meint Landesparteiobmann Udo Landbauer. Man müsse hier bereits im Jugendalter ansetzen. Die FPÖ fordere deshalb eine Pflegelehrlingsausbildung.

Einig sind sich SPÖ und FPÖ in der Forderung, ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige nach burgenländischem Vorbild auch in Niederösterreich zu etablieren. Die NEOS fordern dem Pflegenotstand endlich mit bekannten Lösungen, wie dem Community-Nurse-Modell und einer angepassten Entlohnung für das Personal zu begegnen.

Bei der Pflegereform sei nach jahrelangen Verhandlungen weiterhin der Bund säumig, so Schneeberger. Es fehle beispielsweise an Rechtssicherheit in der Ausbildung und an einem Beschluss für die bereits zugesagten 50 Millionen Euro Unterstützung für Ausbildungskosten. „Das Thema Pflege geht uns alle an. Daher hoffe ich im Sinne unserer Landsleute, dass der zuständige Bundesminister mit Lösungen punkto Finanzierung und rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Länder zukommt“, sagt Schneeberger und fordert Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zum raschen Handeln auf. Pilotprojekte in Niederösterreich rund um die Pflegelehre und 24-Stunden-Betreuungen würden dadurch blockiert.

Aktuelle Stunde zum Wiener Parkpickerl

Die zweite Aktuelle Stunde wird sich auf Antrag der ÖVP mit dem Wiener Parkpickerl beschäftigen. Die SPÖ betont hier die finanzielle Unterstützung der Stadt Wien bei dem Ausbau von Park-&-Ride-Anlagen in Niederösterreich. „Darum ist es für uns nicht ganz verständlich, dass hier jetzt ein nachbarschaftliches Bundesländer-Bashing von Seiten der Volkspartei NÖ betrieben wird“, sagt Samwald.

Die FPÖ auf der anderen Seite ortet in dem Wiener Parkpickerl einen „direkten Anschlag auf niederösterreichische Pendler“. Die gesetzte Maßnahme von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), bis 2024 das Angebot von Park-&-Ride-Anlagen auf 45.000 PKW- und 25.000 Zweiradstelleplätze zu erweitern, komme zudem viel zu spät.

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger fordert eine enge Zusammenarbeit mit Wien punkto Park & Ride Anlagen: „Wir sind im Interesse unserer Pendlerinnen und Pendler in Gesprächen, dass die Stadt Wien im Sinne des Miteinanders in der Ostregion gemeinsam mit uns Lösungen sucht und vor allem realisiert.“ Gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden habe das Land NÖ bereits 30 Maßnahmen erarbeitet, darunter eben den Ausbau von Park & Ride Anlagen, Verbesserungen beim Bahnangebot, Zusatzbestellungen bei Regionalbussen nach Wien, Pendlergaragen in Wien und die Infokampagne „Wien pendeln“.

FPÖ fordert Prüfung der Impfpflicht durch VfGH

Der Antrag der SPÖ zu ihrem neuen Kinderbetreuungsmodell „Ganzjährig, ganztägig, gratis“ sei von der Mehrheitspartei ÖVP durch einen eigenen Antrag ersetzt worden. Diesem werde man nicht zustimmen, „weil er völlig substanzlos ist“, meint Samwald.

Die Freiheitlichen werden zudem zwei Anträge in Bezug auf die seit 5. Februar in Österreich geltende Impfpflicht einbringen. Sie verlangen darin, die Impfpflicht völlig aufzuheben und das Gesetz vom Verfassungsgerichtshof auf seine Verfassungsmäßigkeit hin prüfen zu lassen. „Wenn Mikl-Leitner ein Interesse an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hat, dann stimmt die ÖVP unserem Antrag zu“, sagt Landbauer.

NEOS bringen fünf Anträge für saubere Politik ein

Die NEOS sprachen zudem über die Postenschacher-Chats von ÖVP-Politikern. „Die Konsequenzen davon sind fatal für uns alle. Immer mehr Menschen wenden sich angewidert von der Politik ab“, meint Landessprecherin Collini. Sie kündigte deshalb "fünf Anträge für saubere Politik" an. Diese beinhalten unter anderem die Offenlegung von Regierungsbeschlüssen und öffentliche Hearings vor der Besetzung von Spitzenpositionen.

Die NEOS fordern zudem einen erweiterten Diskriminierungsschutz, der auch die sexuelle Orientierung beinhalte. Nach einem NÖN-Artikel zu einem Anti-Homo-Haus in Aggsbach (Bezirk Krems-Land), war eine politische Diskussion um die immer noch legale Diskriminierung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen aufgrund der sexuellen Orientierung entstanden.

Grünen-Fraktionsobfrau Krismer verwies auf einen Antrag zum Thema "NEIN zu Atomkraft und fossilem Gas als 'grüne Investition' in der EU Taxonomie für nachhaltige Finanzen". Darüber hinaus fordert sie Erdgas in der Bauordnung zu verbannen: „Es darf heute 2022 kein Gas mehr in einen Neubau eingeleitet werden“, sagt Krismer.