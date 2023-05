Corona-Fonds: 700 verfassungswidrige Strafen werden refundiert

Rund 700 verfassungswidrige Corona-Strafen im Gesamtwert von 200.000 Euro sollen über den Corona-Fonds, der im NÖ-Landtag am Donnerstag zumindest mit den Stimmen von Schwarz-Blau beschlossen wird, rückerstattet werden. „Etwa 99 Prozent der Fonds-Mittel, sollen Schäden lindern, die die Pandemie verursacht hat“, sagt VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger bei einem Pressetermin am Mittwoch.

Neben Förderungen für mehr Sport, Nachhilfe und Schulaktivitäten sollen über den Corona-Fonds auch Long-Covid-Betroffene unterstützt werden. Vieles wäre in der Pandemie richtig gemacht geworden, aber nicht alles, räumt Danninger ein. „Die Abriegelung der Bezirke, einzelne Schulschließungen und andere Einzelmaßnahmen waren überschießend. Wir sind überzeugt, das es mit dem Fonds gelingt, die Gräben zu schließen – und danach können wir das Corona-Kapitel schließen“, so der VPNÖ-Klubobmann.

Danninger: Vorwurf von „Blanko-Richtlinien“ nicht nachvollziehbar

Dass die notwendigen Richtlinien für die Vergabe der Fördermittel aus dem Corona-Fonds noch komplett fehlen - wie SPÖ, NEOS und Grüne am Dienstag heftig kritisierten - stellt Danninger in Abrede: „Wir können diese Vorwürfe nicht nachvollziehen.“ Der Corona-Fonds werde, wie im Arbeitsübereinkommen von Schwarz-Blau mit den jeweiligen Dotierungen und Anspruchsberechtigten skizziert, im NÖ-Landtag beschlossen und die Richtlinien werden parallel dazu bis Juni erarbeitet, so Danninger. Danach können die Förderungen beantragt bzw. abgewickelt werden.

Mutterschutz und Karenzanspruch für die Gemeinde-Chefetage

Die 573 NÖ-Gemeindechefs bzw -chefinnen - in NÖ führen 81 Frauen Kommunen als Bürgermeisterinnen - haben künftig einen Anspruch auf Mutterschutz und Karenz. „Das ist einzigartig in Österreich“, sagt Danninger, der hier Niederösterreich in einer bundesweiten Taktgeberrolle in der Landesgesetzgebung sieht.

Mit dem Gemeindepaket soll das Amt des Bürgermeisters besonders für Frauen attraktiver werden. Statt den nicht-amtlichen Stimmzettel wird es künftig - bereits bei den nächsten Gemeinderatswahlen - eine einheitliche amtliche Variante geben, bei der die Wahlberechtigten bis zu fünf Vorzugsstimmen für Kandidaten einer Partei vergeben können. Das Gemeindepaket benötigt ein Zweidrittelmehrheit im Landtag. Danninger erwartet sich hier eine breite Mehrheit.

Tourismus: Interessentenbeitrag wird abgeschafft

Der Interessenbeitrag zur Tourismusfinanzierung in Niederösterreich wird komplett abgeschafft und mit einer höheren Nächtungstaxe ab 1. Jänner 2024 ersetzt. Konkret zahlen Nächtigungsgäste einheitlich 2,50 Euro pro Nacht bzw. in Kurorten 2,90 Euro. Rund 10 Millionen Euro an Einnahmen werden auch künftig für die Finanzierung der Niederösterreich Werbung mit ihren sechs Destinationen und für Tourismusprojekte in Gemeinden erwartet.

„Die Erhöhung der Taxe wird der positiven Nächtungsentwicklung in Niederösterreich keinen Abbruch tun“, ist sich Danninger sicher. Im Schnitt gebe ein Nächtigungsgast über 160 Euro pro Tag aus. Die Höhe des Interessenbetrags lag zwischen 10 und 2.300 Euro pro Betrieb. „Mit diesem lästigen, bürokratischen Aufwand ist jetzt Schluss. Das wird auch die Gemeindeverwaltung entlasten“, sagt Danninger.

Volkspartei NÖ wird gegen Auslieferung von Waldhäusl stimmen

Auf die Frage, ob die Volkspartei NÖ für eine Auslieferung des ehemaligen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FPÖ) stimmen wird, meinte Danninger: „Wir haben das geprüft: Die Aussage geschah in einem politischen Kontext und gängige Praxis im Nationalrat ist, dass in solchen Fällen nie ausgeliefert wurden. Daher werden wir einer Auslieferung nicht zustimmen.“

Die Staatsanwaltschaft Wien hat nach Anzeige wegen Verhetzung gegen Waldhäusl, um Auslieferung ersucht. Im zwölfköpfigen Gremium haben vergangenen Mittwoch nur die Vertreter von SPÖ und Grünen dafür gestimmt und blieben damit in der Minderheit, heißt es von der APA.

Rund um EVN-Posten: „Kein Kommentar“

Was die vier Fragen von SPÖ-Mann Zwander hinsichtlich Spekulationen rund um einen EVN-Aufsichtsratsposten für VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger, gibt sich dieser bedeckt und sagt nur: „Die Hauptversammlung wird einen Beschluss fassen. Ich kommentiere das nicht“. Jochen Danninger ist kolportierter Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten im EVN-Aufsichtsrat.

Danninger sieht in der Aktion ein Ablenkungsmanöver der SPÖ und ermahnt diese lieber "einmal in den eigenen Reihen für Ordnung sorgen" und sich „um die wahren Problemen des Landes“ zu kümmern.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander kritisierte im Vorfeld die ÖVP statt “gegen die Kostenexplosion vorzugehen, versorgt die ÖVP NÖ ihre eigenen Funktionäre“. Per Aussendung fragt er die ÖVP an, ob die zusätzliche Funktion für Danninger im EVN-Aufsichtsrat ein „Trostpflaster“ für den Verlust der Funktion als Landesrat sei.

Über die kommende NÖ-Landtagssitzung

Im NÖ-Landtag am Donnerstag stehen eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Sicherheit im Umgang mit dem Wolf“ von ÖVP/FPÖ und eine weitere zur Verlängerung der erhöhten Pendlerpauschale bzw. des Pendlereuro von der SPÖ auf der Sitzungsagenda. Außerdem sollen ein großes Gemeindepaket mit Reform des Gemeindewahlrechts, Abschaffung der nicht-amtlichen Stimmzettel und Gehaltserhöhungen für Bürgermeister und Co und der 31,1 Millionen Euro hohe Corona-NÖ-Hilfsfonds beschlossen werden.