SPÖ, Grüne, NEOS wollen Corona-Hilfsfonds nicht zustimmen

„Wir wissen es nicht genau“, sagt Grünen NÖ-Chefin Helga Krismer bei einem Pressetermin am Dienstag zur Landtagsvorschau. Es fehlen die Richtlinien für die 31,1 Millionen Euro von Schwarz-Blau. Das heißt, was wer wie aus dem Corona-Hilfsfonds bekommen soll, ist nicht klar. Diese Millionen kommen aus dem laufenden Landesbudget und bekommen von der ÖVP ein blaues Mascherl, kritisiert Krismer. „Wenn man der freiheitlichen Partei 31,3 Millionen Euro blanko ohne Richtlinien gibt, dann landet es wieder bei den FPÖ-Freunderl“, sagt Krismer. Bei ohnehin knappen Budgetmitteln im Bereich Soziales und Co und in Zeiten von Teuerung „kaltschnäuzig“ und „dreist“. Die FPÖ habe wohl die Themenführerschaft übernommen.

Richtlinien bei Corona-Hilfsfonds fehlen: „Schwarzes Geld mit blauem Mascherl“

Dass im Corona-Hilfsfonds von Schwarz-Blau jene vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen Corona-Strafen zurückgezahlt werden sollen, sei für NEOS-Landessprecherin Indra Collini lobenswert. Dass die Richtlinien fehlen und die Finanzierung nicht geklärt sei, sei für Collini ebenso untragbar. Die Pinken werden dem Corona-Hilfsfonds daher nicht zustimmen.

Für SPÖ NÖ Klubobmann Weninger war der Hilfsfonds der „Deal, um die FPÖ in die Regierungskoalition zu bringen“. Die darin vorgesehenen Leistungen wie Nachhilfeunterricht für Kinder vormals im Home-Schooling oder medizinische Behandlungsangebotes halte Weninger in dem etablierten Gesundheitssystem hierzulande für „sowieso selbstverständlich“, die Rückzahlungen der Strafen hingegen sehe er kritisch. „Mir fehlt das Verständnis, dass der NÖ-Steuerzahler für die Fehler von Kurz, Anschober und Mückstein blechen sollen“, sagt Weninger. Die SPÖ NÖ werde gegen den Corona-Fonds stimmen. ÖVP NÖ-Klubobmann Jochen Danninger kontert in einer Reaktion: „Bis heute konnte niemand von der SPÖ erklären, warum sie jahrelang die Rückzahlung verfassungswidriger Strafen einfordern - und jetzt, wo wir das umsetzen, sind sie dagegen.“

Auch Collini zeigt sich sehr unzufrieden mit der Arbeitsweise der schwarz-blauen Landesregierung. Sie spricht von „Unprofessionalität“ und einem „Regieren by Pressekonferenz“ der ÖVP und FPÖ in Niederösterreich. „Die Anträge haben die Qualität eines Schulaufsatzes, Details fehlen und vieles bleibt in den Ausschüssen unklar. Es ist ein vor und Zurück und man hat den Eindruck, dass die schwarz-blaue Regierung eine Chaos-Truppe ist“, kritisiert sie die Zusammenarbeit im Landtag und den Ausschüssen.

SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger Foto: Norbert Oberndorfer

Grüne wollen EVN zu 100 Prozent in Landeseigentum bringen

Kein Verständnis zeigt SPÖ-Mann Hannes Weninger, dass zwar in der Landtagssitzung am Donnerstag über die Erhöhung von Bürgermeistergagen und den Wolf diskutiert wird, aber die Teuerung auf der Tagesordnung keinen Platz findet. Mit einem Dringlichkeitsantrag wollen die Roten daher ein Maßnahmenpaket gegen Armut und Teuerung auf den Weg bringen. Neben einem Mietpreis- und Energiepreisdeckel verlangt die SPÖ NÖ darin eine temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel vom Bund.

ÖVP NÖ Klubobmann Jochen Danninger Foto: APA, HELMUT FOHRINGER

ÖVP NÖ-Klubobmann Danninger kontert Weningers Kritik: „Während sich die SPÖ seit Monaten im internen Wahlkampf befindet, arbeitet wir laufend daran, die Folgen der Teuerung für unsere Landsleute abzufedern. So gibt es seit wenigen Wochen in Niederösterreich einen Wohn- und Heizkostenzuschuss, der von 270.000 Niederösterreichern bereits abgerufen haben. Und natürlich braucht die Teuerung weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit. Aber mit Gießkannen-Förderungen, wie sie die SPÖ fordert, heizen wir die Inflation weiter an und machen das Problem nur noch größer.“

Als starke Anti-Teuerungs- und Entlastungsmaßnahme pochen die Pinken weiterhin auf eine Senkung der Strompreise. Eine NEOS-Petition dazu wurde bisher über 600 Mal von Bürgerinnen und Bürger unterzeichnet. „Die EVN ist kein privates Unternehmen, sondern mehrheitlich in öffentlicher Hand. Das Land NÖ hat dafür zu sorgen, dass gesunkene Marktpreise an Endkunden weitergegeben werden“, fordert Collini. Die Pinken wollen mit einem Antrag im Landtag die angekündigte Sonderdividende von 111 Millionen Euro, die auch zum Teil an das Land NÖ ausgezahlt wird, für Strompreissenkungen und den Netzausbau zweckwidmen.

Die Grünen schielen, was die EVN und Energieversorgung angeht, in die grüne Mark, wo kürzlich das Land Steiermark alle Anteile an der Energie Steiermark erworben hat. „Schauen wir, dass die EVN als AG wieder in das Landeseigentum überführt wird“, schlägt Helga Krismer vor. Die Tarife seien dort um ein Fünftel gesenkt worden, steirische Haushalte hätten so einen Gewinn von 600 Euro gemacht. „Menschen profitieren davon, wenn die Politik eingreift und nicht die AG in Form von der Dividende den Rahm absahnt“, so Krismer. FPÖ und ÖVP hätten diesen Vorschlag abgelehnt. „Die FPÖ wollten in NÖ regieren und haben damit die Verantwortung. Ihren Schwenk müssen sie jetzt ihren Wählern erklären. Da können sie sich nicht an der ÖVP abputzen“, so die Grünen NÖ-Chefin.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini Foto: Norbert Oberndorfer

Kritik an Gemeindepaket: „Handwerklich schlecht gemacht“

Die Pinken vermissen etwa beim Gemeindepaket Klarheit über die Gehaltserhöhungen und Ansprüche. Dass die nicht-amtlichen Stimmzettel abgeschafft werden, sei eine „gute Sache“, dass das Prinzip „Name schlägt Partei“ bei Wahlen aber bleibt und auf fünf zu vergebende Vorzugsstimmen erweitert werden soll sei hingegen „fahrlässig“.

Den Sozialdemokraten fehlt eine Regelung für die Entlohnung von ehrenamtlichen Gemeinderäte und Wahlbesitzern, die immer schwierig zu finden seien. „Das Paket ist handwerklich schlecht gemacht, der Antrag ist unvollständig“, kritisiert Weninger. Auf rote Rückfrage, ob man noch nachbessern können, habe der SPÖ NÖ Klubobmann lediglich ein „Nein, das ist halt so“ von Schwarz-Blau bekommen.

Waldhäusls Immunität, Pendlerpauschale und Postenbesetzungen in Bildungsdirektionen

In der Causa Waldhäusl wollen die Sozialdemokraten jedenfalls für eine Auslieferung des ehemaligen FP NÖ-Landesrat, der nun als 2. Landtagspräsident parlamentarische Immunität hat, stimmen. „Verhetzung ist kein Kavaliersdelikt. Man kann die Immunität der Abgeordneten nicht so hindrehen, wie es grad passt. Das gilt auch für Herrn Waldhäusl“, sagt SPÖ-Klubobmann Weninger.

Die Regelung zur vorübergehenden Erhöhung der Pendlerpauschale laufe Ende Juni aus. Weninger fordert hier eine Verlängerung. „Niederösterreich ist ein Pendlerland - da geht um sehr viel Geld“. Außerdem müsse die NÖ-Landesabgabe als Teil der GIS-Gebühr, die ab 2024 von jedem Haushalt als ORF-Haushaltsabgabe bezahlt werden muss, sofort abgeschafft werden.

Ein Rechnungshofbericht aus der vergangenen Legislaturperiode zu den Bildungsdirektion stoßt der pinken Landessprecherin besonders sauer auf. Darin werden speziell Auswahlverfahren und Entscheidungen für Postenbesetzungen als nicht vollständig nachvollziehbar genannt. Der Verdacht, dass im Vorfeld wesentliche parteiliche Weichen gestellt wurden, konnte nicht ausgeschlossen werden. „Der Bericht entzaubert das Märchen der ÖVP, dass die Bildungsdirektionen ein großer Schritt für die Schulautonomie und das Bildungssystem war“, sagt Collini und ortet „Freunderlwirtschaft und Postenschacherei“. Sie fordert den Rücktritt von Johanna Mikl-Leitner als Präsidentin der Bildungsdirektionen. „Es sollen die besten Köpfe zählen, und nicht die besten Parteifreunde“, so Collini.

Wolf: 100 Prozent Förderung für Herdenschutz

Die Grünen fordern, dass Herdenschutzzäune nicht zu 80 sondern zu 100 Prozent gefördert werden. Das Geld aus dem EU-Topf für Artenschutz (FFA) sei da, die abwickelnde Stelle - die Landwirtschaftskammer NÖ - müsse für die wirtschaftliche Absicherung betroffener Landwirte sorgen. „Es muss möglich sein, Nutztiere im Außenbereich zu halten und gleichzeitig dem Wolf den Lebensraum zu geben - hier sind Zäune etwas Positives“, sagt Helga Krismer.

Im NÖ-Landtag am Donnerstag stehen eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Sicherheit im Umgang mit dem Wolf“ von ÖVP/FPÖ und eine weitere zur Pendlerpauschale von der SPÖ auf der Sitzungsagenda. Außerdem sollen ein großes Gemeindepaket mit Reform des Gemeindewahlrechts, Abschaffung der nicht-amtlichen Stimmzettel und Gehaltserhöhungen für Bürgermeister und Co und der 31,1 Millionen Euro hohe Corona-NÖ-Hilfsfonds beschlossen werden.