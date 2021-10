Helga Krismer zur Grünen Listen-Ersten gekürt

Helga Krismer wird bei der für Anfang 2023 geplanten niederösterreichischen Landtagswahl erneut als Spitzenkandidatin für die Grünen antreten. Die Landessprecherin der Partei erhielt am Sonntag bei der Wahl zur Listenersten am Landeskongress in Waidhofen an der Ybbs 90 Prozent der Delegiertenstimmen, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

APA / NÖN.at Erstellt am 17. Oktober 2021 | 12:18