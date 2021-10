Helga Krismer zur Grünen Listen-Ersten gekürt

Helga Krismer wird bei der für Anfang 2023 geplanten niederösterreichischen Landtagswahl erneut als Spitzenkandidatin für die Grünen ins Rennen gehen. Die Landessprecherin der NÖ Grünen wurde am Sonntag beim Landeskongress in Waidhofen an der Ybbs mit überwältigender Mehrheit als Listenerste gewählt.

Andreas Kössl Aktualisiert am 17. Oktober 2021 | 14:03