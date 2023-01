Indra Collini - Knapp am Klubstatus vorbei

Werbung

Für Collini war es das bereits zweite Antreten als NEOS-Spitzenkandidatin. 2018 eroberten die Pinken beim erstmaligen Versuch in Niederösterreich auf Anhieb ebenfalls drei Mandate, verbucht wurden 5,15 Prozent. Mangels Klubstatus und Antragsrecht konnte die 52-Jährige im Landtag aber wohl weniger bewegen, als ihr lieb war.

Im Wahlkampf war Collini jedenfalls das klare Zugpferd der NEOS. Die Landessprecherin war auf beinahe allen Plakaten präsent und fungierte auch als alleiniges Sprachrohr der Pinken. Im von der Volkspartei ausgerufenen Match Blau-Rot gegen die ÖVP blieb dennoch meist nur eine eher graue Nebenrolle für die oft in bunten Farben gekleidete NEOS-Frontfrau. Beliebte Gegentaktik Collinis war, bei beinahe jeder Gelegenheit das Rennen um die Landesspitze bereits als gelaufen zu erklären und zu betonen, dass Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auf alle Fälle Landeshauptfrau bleiben werde.

Als Landessprecherin der Pinken fungiert Collini seit November 2016. Sie lebt in einer Partnerschaft, hat eine Tochter und einen Sohn und ist seit mittlerweile 17 Jahren in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) wohnhaft. Die Pinken sind für Collini "eine moderne Alternative zu alteingesessenen Parteien".

Matthias Strolz ist das politisches Vorbild der Landessprecherin. "Ich bewundere ihn für seinen Mut und seine Visionen für ein zukunftsfittes Land", sagt Collini über den NEOS-Gründer im APA-Steckbrief. Als Mutter verspüre sie die Verantwortung, ihren Kindern einen guten Ort zu leben zu hinterlassen. Als Bürgerin wolle sie "nicht tatenlos zuschauen, wie eine gewissenlose Politik alles gegen die Wand fährt", begründet sie ihr politisches Engagement.

Geboren wurde Collini am 6. Dezember 1970. Sie studierte Betriebswirtschaft in Innsbruck und ist seit inzwischen mehr als 25 Jahren in Niederösterreich beruflich tätig. Vor dem Einstieg in die Politik war sie viele Jahre in leitender Funktion in der Markenartikelbranche beschäftigt. Auch ein eigenes Unternehmen hat Collini nach Parteiangaben aufgebaut.