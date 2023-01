Interview mit Franz Schnabl: „Wahlfreiheit fehlt noch“

Werbung

NÖN: Die aktuellen Themen wie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich wären klassische sozialdemokratische Themen. Dennoch stagniert die SPÖ laut aktueller NÖN-Umfrage bei 24 Prozent. Wie erklären Sie sich das?

Franz Schnabl: Tatsächlich haben wir Sozialdemokraten bei diesen Themen die besten Lösungen und als einzige Partei ein Programm mit konkreten Maßnahmen. Die aktuelle NÖN-Umfrage zeigt auch, dass 25 Prozent unserer Landsleute unentschlossen sind. Und genau diese Wählerinnen und Wähler wollen wir überzeugen.

Die NÖN-Umfrage zeigt, dass die Teuerung das derzeit wichtigste Thema ist. Bund und Land haben hier schon viele Maßnahmen gesetzt. Sie fordern dennoch mehr. Warum?

Schnabl: Vor Weihnachten erreichten mich viele Briefe von Mieterinnen und Mietern, die sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können. Beispielsweise eine Pensionistin, die 1.300 Euro im Monat hat und statt 580 plötzlich 740 Euro Miete für ihre Genossenschaftswohnung zahlt – dazu kommen die hohen Energie- und Lebensmittelpreise. Solche Beispiele, von denen es Tausende gibt, schreien nach Reformen.

Welche Reform würde in diesem konkreten Fall helfen?

Schnabl: Wir brauchen auf der einen Seite Maßnahmen im Sinne einer allgemeinen Wohnbauförderung, andererseits bei der Bodenbeschaffung. Was die Rückzahlungen und Mieten betrifft, bin ich für eine Neuregelung des Paragraph 13 des Gemeinnützigkeitsgesetzes und eine Mietpreisbegrenzung mit zwei Prozent.

Haben Sie keine Sorge, dass eine Mietpreisbegrenzung dazu führt, dass weniger Wohnungen auf dem Markt sind?

Schnabl: Es gibt erfolgreiche Bundesländerbeispiele mit Mobilisierungs-Abgaben. Außerdem sind wir aktuell in Niederösterreich bei einem Leerstand von mehr als 10 Prozent – also weit von einer Verknappung des Mietangebotes entfernt.

Der von der SPÖ geforderte Kinderbetreuungsausbau kommt 2024. Sie wollen eine raschere Umsetzung. Wie soll das gehen – bei 850 neuen Kindergartengruppen und hunderten zusätzlichen Bediensteten?

Schnabl: Wir fordern seit über 20 Jahren ganzjährige, ganztägige und gratis Kinderbetreuung. Was wir jetzt im Landtag beschlossen haben, ist ein großer Schritt – die ÖVP hat sich endlich bewegt. Insofern ist das auch ein Erfolg der Sozialdemokratie. Was aber immer noch fehlt, ist die echte Wahlfreiheit. Die gibt es nur, wenn auch die Nachmittagsbetreuung gratis ist. Die ÖVP hat außerdem in Wahrheit die Gruppengröße nach oben verändert. Bislang stand im Gesetz, dass bei unter Zweieinhalbjährigen die Gruppengröße nur 19 betragen darf, der neue Schlüssel lautet 22 für Zweijährige. Aber ja, wir brauchen eine Ausbau-Offensive bei den Betreuungseinrichtungen und da darf man die Gemeinden nicht alleine lassen. Das Land zahlt derzeit nur ein Drittel der Investitionskosten. Unserer Meinung nach müssten es 50 Prozent sein. Was die Stütz- und Fachkräfte angeht, braucht es eine Werbe- und Anstellungsoffensive. Wir müssen den Berufsstand attraktiver machen – durch besseres Gehalt und mehr Planbarkeit der Einsatzzeiten. Dann wird es uns auch gelingen, jene ins Land zurückzuholen, die derzeit nach Wien oder Oberösterreich pendeln.

Sie wollen diesmal Landeshauptmann werden. Warum rechnen Sie sich Chancen aus?

Schnabl: 20 Jahre absolute Mehrheit der ÖVP waren 20 Jahre Blockadepolitik, Drüberfahren und Alleingänge. Wenn die absolute Mehrheit der ÖVP gebrochen werden sollte, ergeben sich völlig neue Chancen. Dann habe ich vor, genau die Inhalte Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit, Pflege, Wohnen, Leistbarkeit des Lebens, Maßnahmen gegen die Teuerung und Lebensmittel-Preisstopp in den Vordergrund zu stellen und mit allen Parteien Gespräche aufzunehmen, um Sachkoalitionen zu bilden.

Wie sieht es mit der Klimapolitik aus? Die SPÖ hat ja mitunter den Ruf, nicht ganz so klimafreundlich zu sein.

Schnabl: Ich habe die Grundzüge unserer Klimapolitik im Grundsatzprogramm im September in Laxenburg klar dargelegt. Wir brauchen ein ambitioniertes Ziel, den Bodenverbrauch zu stoppen – wir sind Weltmeister im Bodenverbrauch. Wir müssen bei der Wohnbauförderung ansetzen, indem beispielsweise Sanierungen oder Neubauten in Stadt- und Ortszentren höher gefördert werden als die Bebauung auf dem freien Feld. Dazu fordern wir einen rascheren Ausbau von Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik. Es darf künftig kein öffentliches Gebäude und keinen Neubau ohne Photovoltaik geben.

Was ist Ihr Wahlziel?

Schnabl: Wenn Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die das letzte Mal andere Parteien gewählt haben, ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie gehen, bin ich zufrieden. Sehr zufrieden bin ich, wenn die Absolute fällt und die Sozialdemokratie stärker wird.