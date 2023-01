Interview mit Grünen-Spitzenkandidatin Krismer: „Müssen weg vom Gas“

Werbung

NÖN: Alle Parteien begrüßen den Wahltermin im Jänner aufgrund des kurzen Wahlkampfes. Die Grünen hatten ihren Wahlkampfauftakt schon im November. Warum so früh?

Helga Krismer: Ich habe im November schon viele Plakate und Wahlkampf-Botschaften anderer Parteien in den sozialen Medien gesehen. Sie hatten also schon den Wahlkampf begonnen, ohne, dass sie es gesagt haben. Wir haben hingegen korrekt mit dem Landeskongress begonnen und dort das Wahlprogramm beschlossen. Das war ein schöner Prozess. Darum ist es uns gegangen, die Inhalte für morgen ins Zentrum zu stellen und das Angebot für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher herzuzeigen.

Den Grünen geht bei der Energiewende zu wenig weiter. Was fehlt Ihrer Meinung nach noch?

Krismer: Wir stehen an einem Punkt, wo es weniger darum geht, wer was kritisiert. Es geht mir darum, dass wir für morgen in die Gänge kommen. Wir sind konfrontiert mit einem Krieg in der Ukraine, wo Herr Putin Österreich vorgeführt hat, und zeigt, wie es für ein Land ist, wenn es vom Gas abhängig ist. Wir brauchen in Niederösterreich mehr Windräder, mehr Dächer mit PV-Anlagen und ein gut ausgebautes Stromnetz.

Wenn Sie Windkraft ansprechen – Niederösterreich hat mehr Windkraftanlagen als jedes andere Bundesland. Wo sehen Sie da noch Potenziale?

Krismer: Ende des Jahres hatten wir etwa 770 Windkraftanlagen in Niederösterreich. Es gibt seit 2014 aber nur gewisse Zonen, wo Windkraftanlagen gebaut werden dürfen – das wird für weitere 80 Anlagen reichen. Weitere 100 schafft man durch Zonenausbau. Fachleute rechnen aber vor, dass wir bis 2030 um 330 Windkraftanlagen mehr brauchen. Wenn die ÖVP ankündigt, die Windkraft verdreifachen zu wollen, geht sich das einfach nicht aus. Daher appelliere ich, dass man bei den Fakten bleibt.

Bei der Photovoltaik bringt die neue Zonierungsverordnung ja zusätzliche Flächen, die keine Agrarflächen sind.

Krismer: Das ist eine wichtige Debatte. Wir brauchen gesunde Böden, um Lebensmittel und Futtermittel herzustellen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass uns, selbst wenn wir alle Dachflächen mit PV-Anlagen bestücken, noch was fehlt zum Energie- und Klimaziel. Und da ist die Landesregierung mit ihrer Zonierungsverordnung leider wieder zu zögerlich. Die Gemeinden wären viel weiter. Sie haben insgesamt 30.000 Hektar vorgeschlagen. Geworden sind es 1.660 Hektar. Ich sage immer, es muss beides möglich sein – die Flächen für Landwirtschaft zu nutzen und für Photovoltaik. Technisch möglich ist das.

Die NÖN-Umfrage zeigt, dass angesichts der Teuerungswelle der Klimaschutz an Bedeutung für unsere Landsleute verloren hat. Was wollen Sie tun, um den Klimaschutz wieder stärker in den Fokus zu rücken?

Krismer: Der Klimaschutz ist niemandem mehr egal. Aber viele treibt derzeit die Angst vor der Teuerung um. Fakt ist, dass Energie der große Motor für die Wirtschaft und unser Leben ist. Wenn wir unabhängig sein wollen, müssen wir schauen, dass wir mehr erneuerbare Energien haben und unsere Mitmenschen kein Gas mehr brauchen. Brauchen sie kein Gas mehr, haben sie auch nicht mehr die Angst, die sie heute haben.

Wo muss Ihrer Meinung nach die Politik beim Thema Teuerung noch nachjustieren?

Krismer: Die Prognosen sind besser als noch vor einigen Wochen erwartet. Das zeigt, wie schnell Politik derzeit reagieren muss. Wir haben im Landtag einstimmig die Unterstützung für die, die es wirklich brauchen, beschlossen. Das gibt Hoffnung, weil es zeigt, dass die Parteien in Niederösterreich, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, zusammenstehen. Auch die Bundesregierung hat hervorragend geliefert. Wichtig ist, dass wir schauen, dass alle gut durch die Teuerung kommen, wir aber zugleich von Gas und Öl wegkommen. Das ist der beste Weg, um nicht wieder in die Teuerungsfalle zu tappen.

SPÖ, FPÖ, NEOS haben zuletzt im Landtag intensiv zusammengearbeitet. Die Grünen waren nur selten dabei. Wieso?

Krismer: SPÖ und FPÖ sind durch den Proporz in der Landesregierung, NEOS und Grüne sind also die einzigen Oppositionsparteien. Im Unterschied zu den NEOS haben wir uns schon immer klar positioniert und den Regierungsparteien mitgeteilt, dass wir wollen, dass auch in Niederösterreich endlich klar ist, wer regiert und wer in der Opposition ist. Daher haben wir klar gesagt, dass wir mit keiner Regierungspartei Abmachungen und Anträge machen – es sei denn bei speziellen Themen wie dem Landesrechnungshof.

Was ist Ihr Wahlziel?

Krismer: Alle Fachleute sagen, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren das Klimabudget aufgebraucht haben. Die nächste Legislaturperiode wird also die entscheidende für das Klima. Wir Grünen müssen also gestärkt aus dieser Wahl, damit in diesem Land die richtigen Prioritäten gesetzt werden.