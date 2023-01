Interview mit NEOS-Spitzenkandidatin Collini: „Wollen mitgestalten“

Werbung

NÖN: Laut NÖN-Umfrage ist die Teuerung derzeit das wichtigste Thema für unsere Landsleute. Reichen die in Niederösterreich bereits dagegen gesetzten Maßnahmen aus?

Indra Collini: Bei allen Anti-Teuerungspaketen merkt man, dass Wahlkampf ist. Aus meiner Sicht sind die Maßnahmen oft weder clever gemacht noch treffsicher noch zukunftsfit. Niederösterreich ist mitgegangen mit einem Strompreisrabatt, der reine Geldverschwendung ist. Man hat das Gefühl, das Geld ist abgeschafft. Was wir erstens tun müssen, ist einkommensschwachen Haushalten unter die Arme greifen. Zweitens müssen wir die, die das ganze Radwerk am Leben erhalten – nämlich die hart arbeitende, fleißige Bevölkerung und die Unternehmerinnen und Unternehmer – entlasten. Drittens müssen wir im System sparen. Und viertens müssen wir alles tun, dass wir in eine Energiewende kommen. Auch da sehe ich zu wenig.

Die Teuerung bei der Energie trifft viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Wo soll die Politik ansetzen?

Collini: Viele Dinge sind bundespolitische Themen. Wir sagen, die Lohnnebenkosten müssen runter. Das ist der größte Hebel, um Betriebe zu entlasten. Also ist die ÖVP hier im Land gefordert, ihren Einfluss im Bund geltend zu machen. Und im Bund sitzt ja Niederösterreich mit einem Kanzler Nehammer, mit einem Nationalratspräsidenten Sobotka, da gibt es genug Einflussmöglichkeiten. Auf Landesebene kann man aber auch viel tun, beispielsweise die Betriebe bei der Bürokratie zu entlasten. So gut wie alle Unternehmen ächzen und stöhnen unter der Zettelwirtschaft, mit der sie herausgefordert sind, und mit den Prüfungen, die sie haben.

Ein zweites wichtiges Thema für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist die Zukunft der Pflege. Welche Plänen haben die NEOS hier?

Collini: Wir müssen den Beruf Pflege attraktiver machen. Das ist auf der einen Seite die Entlohnung, auf der anderen Seite sind es die Rahmenbedingungen, unter denen die Menschen arbeiten. Wir müssen attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, höhere Gehälter zahlen, den Frauen die Möglichkeit geben, sich am Erwerbsleben zu beteiligen, und deshalb Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausbauen. Und wir müssen Menschen, die unsere Alten und Kranken pflegen, mit offenen Armen empfangen.

Können Sie „mit offenen Armen“ konkretisieren?

Collini: Wir haben ja sehr viele rumänische und bulgarische Arbeitskräfte bereits hier. Jetzt stoßen wir diese Menschen aus parteipolitischen Gründen mit einem Innenminister Gerhard Karner, der den harten Mann spielt, vor den Kopf. Damit tun wir uns nichts Gutes. Wir brauchen diese Arbeitskräfte.

Sie haben zuletzt den Landesrechnungshof schwer kritisiert. Haben Sie nicht die Sorge, dass Sie aus parteipolitisch motivierten Gründen die Glaubwürdigkeit einer wichtigen Institution untergraben?

Collini: Man muss offen und ehrlich sagen, dass die ÖVP ein Korruptionsproblem hat. Wir haben in Niederösterreich deshalb eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes angeregt und gemeinsam mit den anderen Fraktionen auf den Weg gebracht. Geprüft werden sollte, ob Gelder von landesnahen Organisationen oder Unternehmungen des Landes in Zeitungen fließen, die Parteien gehören. Es tut mir wirklich weh, sagen zu müssen, dass der Landesrechnungshof den Prüfauftrag ganz klar nicht erfüllt.

Man könnte auch sagen, dass Sie den Landesrechnungshof kritisieren, weil nicht das rauskommt, was Sie gehofft haben.

Collini: Der Prüfauftrag war klar und deutlich. Er lautete: Wie viel wurde in welchen Medien inseriert und was haben einzelne Inserate gekostet? Diese Frage ist nicht beantwortet. Wir haben Summen drinnen, aber keine Details.

Die NEOS haben in der letzten Landtagssitzung – also sieben Wochen vor der Wahl – gemeinsam mit der SPÖ einen Dringlichkeitsantrag zu einem Klimaschutzgesetz eingebracht. Was ist im Dezember so dringlich gewesen, was nicht im September auch schon dringlich gewesen wäre?

Collini: Auch dieser Antrag hat eine Genese. Die ÖVP hat bei der vorletzten Landtagssitzung einen Resolutionsantrag eingebracht, der relativ schwammig formuliert war. Danach hat sie behauptet, dass wir in Niederösterreich Klimaneutralität beschlossen haben. Das haben wir aber nicht. Wir haben das Thema aufgegriffen und in einen vernünftigen Antrag gegossen, der einen gesetzlichen Rahmen vorgibt, wie wir bis 2040 alle Ziele unter einen Hut bringen und einen gesetzlich verbindlichen Maßnahmenplan daraus ableiten und erarbeiten.

Was ist Ihr Wahlziel?

Collini: Wir wollen wachsen. Das vierte Mandat und die damit verbundene Klubstärke ist ein wichtiges Ziel für uns, weil wir dann mehr Möglichkeiten haben, politisch in Niederösterreich zu gestalten.