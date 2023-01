Interview mit Udo Landbauer: „Klima-Ziele ad acta legen“

Werbung

NÖN: Die FPÖ hat im Landtag als einzige gegen den Ausbau derKinderbetreuunggestimmt. Sind Sie gegen mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten?

Udo Landbauer: Nein. Der Ausbau wurde in Aussicht gestellt. Dazu muss man erst die baulichen Voraussetzungen schaffen und das Personal finden. Wir haben aber nicht deshalb dagegen gestimmt, sondern weil wir Wahlfreiheit wollen. Menschen, die das wollen, sollen die Möglichkeit haben, ihre 2-Jährigen in die Betreuung zu bringen. Mit dem Landeskindergeld, mit dem das Kinderbetreuungsgeld auf den Betrag der Sozialhilfe aufgestockt würde, wollen wir dafür sorgen, dass Eltern länger zu Hause bleiben können.

Zu Hause bleiben bis heute vorwiegend die Frauen. Das hat Folgen wie ein geringeres Einkommen und Altersarmut. Was wollen Sie dagegen tun?

Landbauer: Das von uns vorgeschlagene Landeskindergeld ist nicht auf die Frau begrenzt. Aber es sind auch heute nicht so wenige Frauen, die bei den Kindern bleiben wollen. Das muss man den Menschen überlassen.

Sie fordern Null-Zuwanderung. Was heißt das?

Landbauer: Wir verzeichneten 2022 120.000 illegal Zugewanderte. Es dürfte aber jetzt schon niemand hier Asyl stellen. Es gibt Dublin ( Anmerkung: Dubliner Übereinkommen ). Wenn dieser Herr nicht zufällig in Schwechat direkt landet, hätte er bei uns kein Anrecht. Das müsste man durchexerzieren. Und man müsste die Magnet-Wirkung abschalten. Das heißt, Sozialleistungen, die diesen Menschen in Aussicht gestellt werden, streichen. Dann haben wir das Ziel erreicht, es will niemand mehr herkommen.

Wie wollen Sie das konkret umsetzen – in Niederösterreich, wo die FPÖ für das Asylwesen zuständig ist.

Landbauer: Das müsste man auf Bundesebene machen. Es ist von Bundesgesetzen abhängig.

Das große Thema ist zurzeit die Teuerung. Die Maßnahmen von Land und Bund sind Ihnen zu wenig. Was ist noch nötig?

Landbauer: Solange die verantwortlichen Politiker nicht bereit sind, die Ursachen der Teuerung zu bekämpfen, können wir machen, was wir wollen. Eine Ursache ist die Sanktionspolitik. Dann gibt es viele weitere Dinge wie die Corona-Maßnahmen-Politik. Dass es anders ginge, zeigt uns die Schweiz.

Die Schweiz ist aber nur begrenzt mit Österreich vergleichbar und auf den Krieg haben wir nicht wirklich Einfluss. Die Frage ist, welche Maßnahmen Sie noch setzen wollen.

Landbauer: Die Sanktionsmaßnahmen haben den Schaden in Wahrheit für die Österreicher noch viel dramatischer gemacht, ohne den Nutzen zu haben, dass der Krieg verkürzt wird und dort Friede herrscht.

Die FPÖ fordert Bio-Fracking im Weinviertel. Wie bio kann Fracking überhaupt sein? Und ist es aufgrund der Vorlaufzeit sinnvoll hier zu investieren?

Landbauer: In Österreich wiehert der Amtsschimmel. In anderen Staaten würde das schneller gehen. Und die Experten der Montan-Uni sagen, dass hier Gas-Vorräte für etwa 30 Jahre vorhanden wären. Die könnten wir nutzen und selbst nach Alternativen in der Energieerzeugung suchen. Dass wir bis morgen vom Gas unabhängigen werden, wird nicht funktionieren. Zum Thema bio: Das ist es, wenn keine umweltschädlichen Substanzen ins Erdreich gepumpt werden. Es gehört aufgeräumt mit diesen Schauererzählungen, dass Gestein aufgebrochen oder Trinkwasser verunreinigt wird.

Unbestritten ist, dass es trotzdem den Ausbau der Erneuerbaren Energien brauchen wird. Was ist da aus Ihrer Sicht notwendig – auch, um die Klimaziele zu erreichen?

Landbauer: Erstens diese Klimaziele ad acta zu legen. Die sind absoluter Schwachsinn. Wir waren immer für vernünftige Energiequellen. Dazu gehört Wasserkraft. Als Zusatz Wind- und Photovoltaik-Energie. Aber es wird nicht möglich sein, den gesamten Energiebedarf damit zu decken. Das kann das Stromnetz nicht aufrechterhalten. Die Forschung ist nicht so weit, dass wir jetzt von Erdöl, Erdgas und Kohle wegkommen.

Die FPÖ liegt laut NÖN-Umfrage bei 19 Prozent. Sie stellen den Anspruch, Landeshauptmann zu werden. Was ist die Motivation dahinter und wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Landbauer: Über Wahrscheinlichkeiten zu diskutieren, bringt nicht viel. Mein Antrieb ist es, das Land zu verbessern. Die ÖVP zeigt, dass sie es nicht kann.

Die FPÖ wird aber vermutlich nicht die stärkste Kraft werden. Schätzen Sie die Chancen für eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien intakt ein?

Landbauer: Vermutlich wird es morgen auch nicht schneien, könnte doch anders sein. Ich habe noch nie eine Zusammenarbeit mit jemandem ausgeschlossen. Für mich geht es darum, wer nach einer Wahl bereit ist, unsere Inhalte mit uns umzusetzen.

Mit welchem Ergebnis sind Sie am 29. Jänner zufrieden?

Landbauer: Das Ziel ist, das System der ÖVP zu brechen. Mit wie vielen Prozent das gelingt, sei dahingestellt.