Kleinparteien: Große Ziele, aber nur kleine Erfolge

Während Grüne und NEOS zulegten, hat es keine von Niederösterreichs Kleinparteien am Wahltag über die 1-Prozent-Marke geschafft. Laut vorläufigem Endergebnis kam die in fünf Wahlkreisen angetretene MFG auf 0,5 Prozent. „Wir“, so Spitzenkandidatin Christine Lukaschek, „haben gezeigt, dass wir wieder da sind!“ Nach dem Motto „Totgesagte leben länger“ wolle man weiterarbeiten und die Partei in Niederösterreich auch „neu aufbauen“.

Die KPÖ erreichte zwar in Fischamend sogar 6,16 Prozent, blieb aber im Niederösterreich-Schnitt bei 0,4 Prozent. Für Landessprecherin Christiane Maringer ist das „ein durchaus respektables Ergebnis“. „Hätten wir mehr erreicht, wäre das ein Wunder gewesen“, so Maringer. Das Ergebnis sei aber auch „ein guter Ansporn, weiterzumachen“. Die KPÖ wolle daher „bei den kommenden Wahlen in Niederösterreich in mehr Gemeinden und Bezirken antreten“.

Christiane Maringer, KPÖ Foto: privat

Und die nur in Amstetten angetretene Liste Dein Ziel kam dort auf 1,2, niederösterreichweit auf 0,1 Prozent – das sei, so Listengründer und Spitzenkandidat Wolfgang Durst, „nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe“. Man sei, zieht Durst ein Fazit, „sehr kurzfristig angetreten zu dieser Wahl, da war es schwer die Leute zu erreichen“. In Waidhofen/Ybbs wolle man die Arbeit auf Gemeindeebene fortsetzen und auf Landesebene auf die nächste Gemeinderatswahl hinarbeiten. „Wir bleiben dran!“

Wolfgang Durst Foto: Hochpöchler

