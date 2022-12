Name vor Partei: Wahlordnung „nutzt bekannten Kandidaten“

Werbung

„Name schlägt Partei“ heißt es in Niederösterreich. Durch den 2005 von ÖVP und SPÖ eingeführten Grundsatz kommt Vorzugsstimmen eine besondere Bedeutung zu: Wer etwa sein Kreuzerl bei den Grünen macht, aber Johanna Mikl-Leitner seine Vorzugsstimme gibt, hat nicht die Grünen, sondern die ÖVP gewählt. Über das Prinzip, das neben NÖ nur im Burgenland existiert, ist im Vorfeld der Landtagswahl 2023 wieder eine Debatte entbrannt.

Die NEOS brachten in der Periode drei Anträge ein, die darauf abzielten, das Prinzip aus der Landtagswahlordnung zu verbannen. Die SPÖ nannte die Abschaffung von „Name schlägt Partei“ als eine ihrer Forderungen in den mittlerweile gescheiterten Verhandlungen um ein Fairness-Abkommen für den Wahlkampf. Auch die FPÖ und die Grünen sind für die Abschaffung des Prinzips. Die ÖVP hingegen hängt daran. Der scheidende Klubobmann Klaus Schneeberger nennt die Einführung von „Name vor Partei“ sogar als eine der größten Errungenschaften in seiner 30-jährigen Zeit im Landtag.

Katrin Praprotnik erklärt, was hinter „Name vor Partei“ steckt. Foto: Reischer

Die ÖVP profitiert Politikwissenschaftlern zufolge davon auch am stärksten. „Eine solche Regelung hilft bekannten Personen und Parteien, die die Landeshauptfrau oder den Landeshauptmann stellen“, sagt Katrin Praprotnik von der Donau-Uni Krems. Zwar gibt es keine Statistiken darüber, wie viele Personen eine andere Partei wählen als jene der Person, der sie ihre Vorzugsstimme geben. Klar ist aber, dass die bekannten Kandidaten die meisten Vorzugsstimmen bekommen. 2018 lag Johanna Mikl-Leitner mit 186.133 Vorzugsstimmen mit deutlichem Abstand vor dem FPÖler Udo Landbauer (41.461) und dem SPÖler Franz Schnabl (39.950).

Allein schon, weil die gesetzlichen Fristen eine Abschaffung bis 29. Jänner verunmöglichen, wird „Name vor Partei“ am 29. Jänner gelten, wenn die rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten drei Entscheidungen treffen und eine Partei- und zwei Vorzugsstimmen (Wahlkreis und Landesebene) vergeben.