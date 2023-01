NÖ Landtagswahl 2023 Starke Verluste für Volkspartei im Wald- und Mostviertel

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

B ei der niederösterreichischen Landtagswahl am Sonntag hat die ÖVP in den beiden Bezirken mit dem größten Rückgang an Stimmberechtigten nach Abschaffung des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts überdurchschnittlich große Verluste verzeichnet. Besonders stark fiel das Minus laut dem vorläufigen Endergebnis aber im Mostviertel aus. In den Heimatgemeinden der Minister Gerhard Karner und Klaudia Tanner musste die ÖVP große Verluste hinnehmen.