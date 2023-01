NEOS wollen Fundament für neues Vertrauen in Politik bauen

Werbung

NEOS-Landessprecherin Indra Collini erklärte in einer Pressekonferenz am Freitag: „Die Landeshauptfrau sagt, es steht viel auf dem Spiel. Das sehe ich auch so. Aber anders als sie meine ich nicht die Macht der ÖVP, sondern das Vertrauen in die Politik, die Demokratie und den Staat”. Um dieses Vertrauen zurückzugewinnen, schlagen die Pinken für Niederösterreich vier Punkte vor.

Der erste Punkt ist ein Verhaltenskodex. Dieser solle von Vertretern der Parteien, Expertinnen und Experten und den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam erstellt werden. Der Kodex soll unter anderem regeln, wie man mit Informationen umgeht, die man an die Bevölkerung oder die Opposition weitergibt. Die ehemalige Nationalratsabgeordnete und Ex-OGN-Präsidentin Irmgard Griss sagte dazu: "Es muss klar sein, dass sich Politikerinnen und Politiker an höhere Standards zu halten haben. Sie sollen anständige Leute sein, die vor allem der Wahrheit verpflichtet sind." Die NEOS fordern außerdem eine Politikerhaftung. Das heißt, dass Politikerinnen und Politiker, wenn sie beispielsweise ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigen, persönlich haften müssten.

“Absurd”: 25 Millionen Euro hohe Parteienförderung

Ein weiterer Baustein, um das Vertrauen in die Politik zu stärken, sei ein "Regierungsmonitor". “Im Wahlkampf schwirren viele Versprechen herum, ein Regierungsmonitor soll der Bevölkerung zeigen, welche Projekte dann wirklich umgesetzt werden, und wie weit die Regierung damit ist”, erklärt Collini. Ein derartiger “Monitor” wurde in Wien von Rot-Pink bereits umgesetzt.

Außerdem fordern die NEOS die Halbierung der Parteienförderung. „Es ist einfach absurd, dass die Landesparteien Jahr für Jahr 25 Millionen Euro einnehmen, während Menschen oft nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen”, kritisiert Collini.