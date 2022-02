NÖN-Umfrage: ÖVP verliert Absolute, MFG taucht auf

Die politischen Ereignisse der letzten Wochen rund um die Korruptions-Vorwürfe in der ÖVP, dubiose Chats, der Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Einführung der Impfpflicht färben auch auf Niederösterreich ab. Das zeigen die Ergebnisse der NÖN-Sonntagsfrage, die das niederösterreichische Meinungsforschungsinstitut von Christoph Haselmayer IFDD („Institut für Demoskopie und Datenanalyse“) ganz aktuell im Auftrag der NÖN erhoben hat.

Wäre vergangenen Sonntag gewählt worden – also genau ein Jahr vor dem regulären Wahltermin im Jänner 2023 –, würde die ÖVP von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 44 Prozent der Stimmen erreichen. Damit wäre die Volkspartei zwar einmal mehr die klare Nummer eins im Land, würde aber die absolute Mehrheit der Mandate im Landtag verlieren. 2018 hatte die ÖVP noch 49,6 Prozent der Stimmen erreicht. Und sogar bei der NÖN-Umfrage im Sommer 2021 lag die ÖVP nahezu bei diesem Wert.

Ein Grund für die Verluste der Türkisen ist, dass auch in Niederösterreich die Sympathisanten der impf- und Coronamaßnahmen-kritischen Partei MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) offenbar immer mehr werden. MFG wurde im Vorjahr gegründet und schaffte in Oberösterreich mit über sechs Prozent den Einzug in den Landtag. Nach aktuellem Stand würde das auch im Land unter der Enns gelingen. Sollte die Pandemie-Situation bei der Wahl – ob zum regulären Termin oder vielleicht doch schon vorgezogen heuer – ähnlich sein wie jetzt, hat MFG gute Chancen.

MFG – die Gefahr für die ÖVP LEITARTIKEL LEITARTIKEL

Die SPÖ, bei bundesweiten Umfragen mit der ÖVP nahezu gleichauf, liegt in Niederösterreich laut der Umfrage bei 22 Prozent. Das ist etwas weniger als bei der Wahl 2018 (23,9 Prozent), jedoch leicht verbessert zur Juni-Umfrage (20 Prozent).

Keine Zuwächse für Freiheitliche

Keinen Zuwachs im Vergleich zur letzten Landtagswahl können etwas überraschend die Freiheitlichen verbuchen. Die FPÖ ist mit 14 Prozentpunkten Dritter, ähnlich dem Wahlergebnis vor vier Jahren. Vom bundesweiten Aufwärtstrend merkt man bei den Blauen in Niederösterreich wenig.

Wenig Veränderungen auch bei den Kleinparteien. Niederösterreichs Grüne können von der Regierungsbeteiligung der Bundes-Grünen nach wie vor nicht profitieren. Sie halten auch aktuell die sechs Prozent wie 2018. Im Vergleich dazu konnten die NEOS auf sieben Prozent leicht zulegen.

Beim Vertrauensindex liegt in Niederösterreich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach wie vor unangefochten an der Spitze. Dahinter konnten ihr ÖVP-Stellvertreter Stephan Pernkopf sowie SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig kräftig zulegen. Königsberger-Ludwig liegt somit wie bereits bei der Umfrage vergangenen Sommer klar vor dem niederösterreichischen SPÖ-Chef Franz Schnabl.

Königsberger-Ludwig und Pernkopf legen zu

Studienautor Christoph Haselmayer kennt die Gründe: „Die gemeinsame Pandemiebekämpfung von Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Stephan Pernkopf (ÖVP), quasi im groß koalitionären Stil, gibt den Menschen in Niederösterreich Stabilität und Sicherheit.“ Innerhalb einer Wählergruppe schaffte Udo Landbauer von der FPÖ den größten Zuwachs bei den Beliebtheitswerten.

Ob die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die Einführung der Impfpflicht für gerecht halten, was sie von der Bundesregierung halten, wie sie zu den abgesagten Straßenprojekten stehen und in welche Bereiche das Land mehr investieren sollte, lesen Sie in der kommenden Ausgabe der NÖN.