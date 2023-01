Waldhäusl: “Ich bleibe weiter Landesrat”

Werbung

Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) wurde am Freitag am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten gefragt, wer für die FPÖ nach der Wahl in die Landesregierung einziehen würde, wenn sie nur einen Landesrat-Posten bekommen würde — Er oder der FPÖ-Listenerste und Landesparteiobmann, Udo Landbauer.

"Es hat bereits im Vorfeld Gespräche gegeben und es ist klar vereinbart, dass ich weiter Landesrat bleibe", sagte Waldhäusl dazu. Sollten die Freiheitlichen einen zweiten Landesrat stellen können, müsse Udo Landbauer selbst entscheiden, ob er das machen wollen würde.