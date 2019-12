Der Verfassungsgerichtshof hat Teile des türkis-blauen Prestigeprojekts „Sozialhilfe neu“ gekippt. Außer Kraft gesetzt werden damit bei der Reform der Mindestsicherung drei Maßnahmen, die vor allem Zuwanderer betreffen. Die Verknüpfung des Bezugs mit Sprachkenntnissen und die Höchstsätze für Kinder seien verfassungswidrig, so lautet das Urteil. Das Land NÖ hat neben Oberösterreich jedoch bereits im Juni 2019 das Sozialhilfe-Bundesgesetz als Ausführungsgesetz beschlossen.

Der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) will als Konsequenz die gekippten Bestimmungen vorerst bei Entscheidungen durch die Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat) ausklammern. So will er Regressforderungen durch Betroffene vorbeugen.

Dennoch trete das neue Gesetz in vollem Umfang mit 1. Jänner in NÖ in Kraft, bestätigte Reinhold Wipfel von der Arbeiterkammer. „Aufgehoben wurden nur Teile des Bundesgesetzes.“

Die degressive Satzung bei Familien mit Kindern, die stark von NEOS, Grünen und SPÖ kritisiert wurde, und der Qualifizierungsbonus (Sprachkenntnisse) werden vorerst nicht angewandt. Wipfel glaubt, dass eine neue Bundesregierung zuerst das Grundsatzgesetz „reparieren“ wird, bevor der Landtag das Ausführungsgesetz dazu korrigiert. Wann genau das erfolgen soll, steht noch nicht fest. Die Prüfung des 120-Seiten-VfGH-Berichts durch Juristen des Landes laufe derzeit.

Für Mindestsicherungsbezieher ändere sich durch die neue Sozialhilfe bis Bezugsende nichts, so Martin Wancata. Neuantragsteller können einen Antrag stellen, über den bis zur Gesetzesreparatur wohl nicht entschieden wird. Eine Art Soforthilfe (Mandatsbescheid) sei bei „Gefahr im Verzug“ möglich.