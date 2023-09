47.000 Pflegebedürftige bekommen 1.000 Euro vom Land

47 Millionen Euro stellt die NÖ-Landesregierung für den im März im Landtag beschlossenen NÖ-Pflege- und Betreuungsscheck bereit. Die NÖN hat darüber berichtet. Nun wurden Details zu den Antragsrichtlinien rund um die Unterstützung für zu pflegende Menschen in Niederösterreich bekannt gemacht.

„Bezugsberechtigt sind zu pflegende Personen ab der Pflegestufe 3 mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Auch Kinder, Jugendliche und an Demenz erkrankte Menschen sind förderberechtigt – schon ab der Pflegestufe 1“, informiert Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Mittwoch bei einem Pressetermin in St. Pölten. Es gehe um die Entlastung pflegender Angehöriger und sei eine Zusatzleistung für pflegebedürftige Menschen in Niederösterreich. Das Ziel des Landes NÖ sei weiterhin, dass möglichst viele Menschen daheim gepflegt werden können. „Das ist nicht nur der Wunsch der allermeisten Menschen – daheim oder in Wohnortnähe zu bleiben –, sondern auch finanziell das Beste“, so Teschl-Hofmeister. Ein Platz im Pflegeheim sei immer die teuerste Alternative.

Pflegescheck: Online-Antrag mit Rundum-Information

Ob für eine Matratze, sanitäre Hilfsmittel oder als Dank an pflegende Angehörige: Wie das Geld eingesetzt wird, liege in der Verantwortung des Antragstellenden. Das werde wie auch beim Pflegegeld nicht kontrolliert, so Teschl-Hofmeister: „Es soll eine Unterstützung sein, für was und wen auch immer.“

Beantragbar ist der 1.000 Euro hohe Pflegezuschuss ab Montag, 2. Oktober, einmalig online auf www.noe.gv.at. Man habe mit Online-Anträgen, etwa beim blau-gelben Schulgeld, gute Erfahrungen gemacht, so Teschl-Hofmeister. Im Zuge der Online-Antragstellung werden etwa die Pflegestufe des Antragstellenden oder auch eine ärztliche Bestätigung über eine Demenzerkrankung abgefragt. Die eingegebenen Daten werden dann automatisch mit dem Zentralen Melderegister (ZMR) beziehungsweise mit dem Sozialministerium (Pflegegeldbezug) überprüft. Außerdem werden die Antragstellenden über alle Angebote und Hilfestellungen rund um Pflege und Betreuung in NÖ umfassend informiert. Dann kann das Geld überwiesen werden.

Bis zum Jahr 2025 wird der Anteil der Pflegegeldbeziehenden in NÖ von derzeit 95.000 auf 106.000 steigen. Der Großteil wird zuhause gepflegt, rund 10.000 Pflegebedürftige werden im stationären Bereich betreut. Aufgrund der demographischen Entwicklung werden bis zum Jahr 2030 rund 9.500 zusätzliche Pflegekräfte in Niederösterreich benötigt.