90 Millionen Euro werden in Umfahrungen und Sanierungen verbaut

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und NÖ-Straßenbau-Direktor Josef Decker präsentierten am Dienstag im Landhaus St. Pölten das mit 90 Millionen Euro budgetierte Straßenbau-Programm 2023 des Landes NÖ.

“Wir stehen für den Mobilitätsmix”, stellt Schleritzko am Beginn der Präsentation klar. Neben dem Öffi-Ausbau stehen aber in erster Linie die 13.600 Kilometer an NÖ-Straßen im Vordergrund.

Sie seien eine “wertvolle Ressource” für den Arbeitsmarkt, hätten Anteil an der NÖ-Wirtschaftsleistung und tragen zur regionalen Wertschöpfung bei. Mehr als 600.000 Menschen sind tagtäglich mit dem PKW auf NÖ-Straßen unterwegs, 200.000 Menschen pendeln und 40 Prozent des Straßenverkehrsaufkommen falle auf den Busverkehr.

Entschärfung von Unfall-Hotspots wie Europaplatz

Es gehe darum die Lebensqualität zu erhöhen, Menschen vom Verkehr zu entlasten, aber auch die Verkehrssicherheit weiter zu steigern - wie etwas durch Auflassen von Eisenbahnkreuzungen, Bau von Überholspuren, Entfernen von schlecht einsehbaren Straßenkuppen und Entschärfungen von neuralgischen Unfall-Hotspots, wie etwa der Europaplatz in St. Pölten, der im Vorjahr zu einer vierstrahligen Kreuzung umgebaut wurde.

97 Menschen starben im Vorjahr auf NÖ-Straßen

“Wir sanieren im Schnitt jedes Jahr 20 Unfallhäufigkeitsstellen”, sagt Schleritzko. Mit 97 Verkehrstoten liege NÖ das 4. Jahr infolge unter 100. “Klar ist aber, dass jeder Verkehrstote einer zu viel ist.” Mit den 300 NÖ-Straßenbauprojekten und den 90 Millionen an Investitionen werden mehr als 1.200 Arbeitsplätze in Niederösterreich gesichert.

NÖ-Straßenbau-Direktor Josef Decker nennt beispielhaft als “Unfallsanierungsprojekt” die Kuppenabsenkung an der L 156 in Moosbrunn, um die Sicht zu verbessern und den zweispurigen Ausbau zwischen Stockerau, Schrems und Horn bzw. Zwettl und Waidhofen a. d. Thaya für sicheres Überholen

Mit der Unterführung und Kreisverkehr an der Kreuzung B 37 / B 38 wird die Straßen-Zug-Kreuzung entflechtet. Dort treffen derzeit täglich 12.500 Fahrzeuge auf 500 Züge. Die laufende Sanierung der U25, der Wieselburger Umfahrung, wo sich ein Teil der Fahrbahn gesetzt hat, werde im heurigen Jahr abgeschlossen.

Keine Reaktion auf schriftliches Angebot zu S 34 und S 8

Bezüglich der umkämpften Traisental-Schnellstraße S 34 stellte die zuständige Bundesministerin Leonore Gewessler eine Redimensionierung in Aussicht. Schleritzko hätte sich nach eigenen Angaben gesprächsbereit gezeigt und hatte zwei Mal der Ministerin ein schriftliches Angebot unterbreitet.

Bis dato habe er keine Reaktion erhalten. Bei der Marchfeld-Schnellstraße S 8 detto. Auch die Wiener Außenring-Schnellstraße S 1 sei im ersten Bauabschnitt vor dem Laubtunnel seit 2018 baureif. Der Mobilitätslandesrat wolle als “rote Linie” jedenfalls darauf beharren, dass die drei Straßenbauprojekte im Bundesstraßengesetz bleiben.

Die wichtigsten Straßenprojekte in NÖ 2023

Umfahrung Großglobnitz – Kleinpoppen an der B 36

Umfahrung Harmannsdorf – Rückersdorf an der B 6

Entlastungsspange Kledering an der Landesstraße L 2070

Spurzulegung und Anschlussstelle Rastenfeld an der B 37

Eisenbahnunterführung Wiener Neustadt an der B 54

Fertigstellung Europaplatz St. Pölten an der B 20

Umbau Anschlussstelle Mödling an der B 17

Umbau Anschlussstelle Wöllersdorf an der A 2

Die größten Ortsdurchfahrtsprojekte

L 155 Au/Leithaberge (BL)

L 166 Fischamenderstraße (BL)

L 2048 Stixneusiedl (BL)

L 2/L 6 Markgrafneusiedl (GF)

L 16 Zistersdorf (GF)

B 8 Tallesbrunn-Hendlberg (GF)

B 49 Jedenspeigen (GF)

B 30 Unternalb - Retz (HL)

B 35 OD Krems Nord (KR)

L 7061 OD Obermeisling Kirche - Gföhl (KR)

L 7148 OD Haslarn – Maria Laach (KR)

L 45 OD Rohrendorf III (KR)

L 66 Bahnstraße Schrems (GD)

L 68 Gmünd Schremser Straße (GD)

L 69 Albrechts – Waldenstein (GD)

L 52 St. Bernhard-Frauenhofen (HO)

L 1152/L 1155 Sallapulka – Weitersfeld (HO)

L 5236 Kilb (ME)

L 5279 Mank (ME)

L 5320 Krummnußbaum West II (ME)

L 6015 Ybbs an der Donau (ME)

L 3090 Grafensulz I – Ladendorf (MI)

L 3068 Enzersdorf bei Staatz II (MI)

L 27 Herzogbirbaum Süd – Großmugl (KO)

L 96 Wang (SB)

L 6157 Purgstall/Erlauf (SB)

L 110 Mitterfeld - Kasten bei Böheimkirchen (SP)

L 2259 Eichgraben (SP)

L 1258 Großau Süd - Raabs/Thaya (WT)

L 59 Hollenbach Teil 1 (WT)

L 60 Groß Siegharts Fabrikenstraße (WT)

L 8169 Triglas - Kautzen (WT)

L 4089 Lichtenwörth (WN)

L 8229 Zwettl Bereich Hamböckbrücke (ZT)

L 75 Allentsteig, Wiener Straße (ZT)

Planungen für neuralgische Kreuzungen im Jahr 2023

Reitterner Kreuzung Rastenfeld an der B 37

Unterführung mit Kreisverkehr an der Kreuzung B 37 / B 38

Kuppenabsenkung der L 156 in Moosbrunn