Wien Energie und Verbund-Stromkunden lassen Landesrabatt links liegen

Werbung

Mit dem Ziel, die Teuerung für die niederösterreichischen Haushalte in den Bereichen Wohnen, Pendeln, Heizen, Strom und Schulstart abzufedern, sei parteiübergreifend das 312 Millionen Euro schwere NÖ-Teuerungsausgleich mit fünf "blau-gelben Hilfen" im Juni beschlossen werden, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einer Zwischenbilanz mit Landesvize Stephan Pernkopf und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Als "größter Brocken" im Anti-Teuerungspaket fällt der Strompreisrabatt des Landes NÖ ins Gewicht: 100 Millionen Euro an Förderung wurden nach Pro-Kopf-Haushaltsgröße an über 450.000 Haushalte in NÖ bewilligt und über 17 Millionen gutgeschrieben. "Innerhalb drei Monate haben wir mehr als die Hälfte der Haushalte erreichen können. Der Strompreisrabatt ist eine Erfolgsgeschichte", resümiert Mikl-Leitner. Gleichzeitig räumt sie ein, dass erst 55 Prozent des Antragspotenzials ausgeschöpft wurde. Es gebe noch "Luft nach oben".

Appell: Abholen und über Strompreis-Landesrabatt informieren

Mikl-Leitner appelliert daher gemeinsam mit Landesvize Stephan Pernkopf speziell an die Wien Energie und den Verbund, ihre NÖ-Kunden auf den Strompreisrabatt des Landes aufmerksam zu machen. Derzeit hätten zwar 70 Prozent der EVN-Kunden, aber nur 52 Prozent der Verbund- und 25 Prozent der Wien Energie-Stromkunden mit Wohnort in Niederösterreich den Landesrabatt beantragt. "Das ist keine Kritik an die Energieversorger. Wir wollen sie bitten, die Menschen darauf aufmerksam zu machen", sagt Pernkopf. Wie man den Strompreislandesrabatt beantragen kann, erfahren Sie in unserem NÖN-Anti-Teuerungshilfen-Überblick.

Um das NÖ-Schulstartgeld (100 Euro für jeden Schüler und Lehrling) haben bislang 92,5 Prozent der Berechtigten angesucht, 18,5 Millionen Euro wurden ausbezahlt. Der NÖ-Heizkostenzuschuss, der von 150 auf 300 Euro verdoppelt wurde, wurde bislang 10.000 Mal beantragt. "Wir gehen davon aus, dass sich das Antragsvolumen noch verdoppelt wird", sagt Mikl-Leitner. Auch bei der NÖ-Wohnbeihilfe und NÖ-Pendlerhilfe, bei denen die Einkommenshöhe für mehr Anspruchsberechtigte in die Höhe geschraubt wurde, rechne man mit einem Ansteigen.

Landesvize Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger zogen am Dienstag im Landhaus in St. Pölten eine Zwischenbilanz zu den NÖ-Anti-Teuerungshilfen. Foto: Norbert Oberndorfer

Mehr Tempo bei Energieschutzschirm für Betriebe

"Wir haben alles getan, was ein Land dazu tun kann, um die Menschen gut durch die Krise zu führen und sie voll zu unterstützen", ist Mikl-Leitner überzeugt. Was es aber jetzt dringend noch brauche, sei ein Energieschutzschirm für Arbeit und Wirtschaft. "Deutschland entlastet Unternehmen massiv bei den Energiekosten. Wir müssen endlich die Vorlage bekommen, dass unsere Betriebe mindestens im gleichen Ausmaß hier unterstützt und bei den Energiekosten entlastet werden - sonst droht ein Wettbewerbsnachteil", mahnt Mikl-Leitner Richtung Bundesregierung. Sie fordert mehr Tempo und noch konkrete Hilfen vor Weihnachten, ob als eine Art erweiterter Energiekostenzuschuss oder als ähnliches Modell wie in Deutschland.

"Wichtig ist, dass es jetzt schnell geht", stimmt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger mit ein. Die Energiekrise treffe vom Greißler bis zum exportorientierten Konzern alle ausnahmslos. "Unsere Betriebe sind den zerstörerischen Kräften des Energiemarkts derzeit schutzlos ausgeliefert", sagt Danninger. Für Planungssicherheit und Perspektiven brauchen die Betriebe jetzt ein Modell, das hilft.

Rasche Unterstützung auch für Sportvereine nötig

Als Sportlandesrat pocht Danninger auch für rasche Unterstützung für die NÖ-Sportvereine. 15 Millionen Euro stehen zur Verfügung, aber ein Modell, wie das Geld angekommen soll, sei nachwievor nicht am Tisch. "(Anm. Vizekanzler und Sportminister) Kogler muss in die Gänge kommen, bevor tausende Funktionäre entnervt das Handtuch kommen. Sport ist kein Luxus, sondern für das Wohlbefinden und den Zusammenhalt von Bedeutung", sagt Danninger.

Auch bei der Energiewende sei Niederösterreich stark auf Kurs. "Wir haben die Energieberater bei der eNU auf 12 verdoppelt und hatten heuer bereits über 22.000 Beratungen - das ist eine Verachtfachung", sagt Landesvize Stephan Pernkopf. Beim "Raus aus dem Öl und Gas"-Bonus wurden bereits 7.000 Anträge genehmigt. "Doppelt soviele wie im Vorjahr".

Dass rund 20 bis 30.000 PV-Förderanträge aus NÖ von in Summe über 160.000 Förderanträge durch das "Call-System" der OeMAG abgelehnt worden, sei "unverantwortlich". Pernkopf wiederholte seine Forderung Richtung Klimaministerium Leonore Gewessler (Grüne) das PV-Fördermodell zumindest für Kleinanlagen bis 20 kWp auf ein Prämienmodell umzustellen. "Jeder, der eine PV-Anlage bauen kann, soll sie auch bauen können." Die NÖ-Landsleute seien die "fleißigsten PV-Bauer in der Republik", stellt Pernkopf klar. 70.000 PV-Anlagen wurden bis dato errichtet, heuer seien 12.000 neue dazugekommen.

Netzgebühr-Erhöhung mit 2023: Bund müsse abfedern

Die geplante Netzgebührenerhöhung per 1. Jänner 2023 müsse jedenfalls massiv von der Bundesregierung abgefedert werden und dürfte nicht den Haushalten als zusätzliche Kosten aufgebürdet werden, fordern Pernkopf und Mikl-Leitner. "Das halte ich für einen Treppenwitz der Geschichte: finanzielle Unterstützung bei den Energiekosten und gleichzeitig eine neue Belastung", sagt Mikl-Leitner. Die Netzgebühr würde sich aller Voraussicht nach mit 87 Euro Mehrkosten für einen Durchschnittshaushalt zu Buche schlagen.