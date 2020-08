Jiří Běhoune, Kreishauptmann von Vysočina und Gastgeber, betonte bei der Pressekonferenz im Kreisamt Vysočina, dass sich die Kooperation, die seit 2004 besteht, sehr aktiv weiterentwickelt habe. Auch während der Covid-19-Kirse habe man weitergearbeitet, Treffen gab es aber nur per Videokonferenz. Thema des persönlichen Arbeitstreffens war vor allem, das weitere Programm bis 2021 festzulegen. Dann endete die Periode. Die Kreishauptleute sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sind sich aber einig, dass das Projekte weitergeführt werden soll.

„Wer in Lebensräumen denkt, kann auch bei der politischen Arbeit nicht an der Grenze aufhören“, sagte Mikl-Leitner, die selbst am Eisernen Vorhang groß geworden ist. „Die Zusammenarbeit hat uns stark gemacht, sie war nie so gut wie heute.“ Das habe sich besonders in der Coronakrise gezeigt. Während sie Solidarität auf europäischer Ebene sehr vermisst habe, „wurde Solidarität in unserer Region gelebt“. Denn hier sei es schließlich darum gegangen, Existenzen in der Wirtschaft zu sichern. Konkret meint die Landeshauptfrau damit vor allem die Pendler, die in Tschechien leben, aber in Österreich arbeiten. Auf „kurzem, schnellem Weg“ seien hier dank der engen Zusammenarbeit rasch Lösungen gefunden worden.

Ab 2021: Grenzüberschreitender Flugrettungsdienst

Eng und erfolgreich werde auch im Gesundheitsbereich zusammengearbeitet. „Das Rettungswesen funktioniert grenzüberschreitend“, ist Mikl-Leitner stolz. Bohumil Simek, Kreishauptmann von Südböhmen, sprach von einer Erweiterung: „Ab nächstem Jahr soll auch der tschechische Flugrettungsdienst auf Österreich ausgeweitet werden.“ Das betreffe vor allem das Grenzgebiet, wo Rettungswagen nicht schnell genug vor Ort sein können. „Es geht darum, Leben zu retten, da ist es egal, ob die Hilfe von österreichischer oder tschechischer Seite kommt“, betonte auch die Landeshauptfrau.

Mikl-Leitner verkündete in Vysočina eine weitere gute Nachricht: Das grenzüberschreitende Gesundheitsprojekt „Healthacross“ bleibt bestehen. „Das freut mich sehr.“ Hier geht es um eine gemeinsame Gesundheitsversorgung von Niederösterreich und Südböhmen im Landesklinikum Gmünd. Die Patientenversogung wird sogar um den stationären Bereich erweitert. „Da ist noch einiges zu leisten, wir brauchen Geld von der EU“, betonte die Landeshauptfrau, dass die Forschungsgelder keinesfalls gekürzt werden dürfen. Vor allem deswegen, weil ein grenzüberschreitendes Gesundheitszentrum mit breitem Leistungsangebot in Gmünd in Planung ist.

Touristisches Herzstück "Iron-Curtain-Trail" soll besser beworben werden

Wie gut das Zusammenspiel auch im Bereich Wissenschaft und Forschung funktioniert, zeigt, dass eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Donau-Uni Krems und der Telčer Zweigstelle der Masaryk-Universität unterzeichnet wurde. „Ein klares Bekenntnis, um die Zusammenarbeit zu intensivieren“, wie Mikl-Leitner betonte. Dekan Christian Hanus stellte in Telč einige Projekte dieser Kooperation vor und beeindruckte sein Publikum vor allem damit, dass er abwechselnd auf Tschechisch und Deutsch sprach.

Der gemeinsame Tourismus in der Grenzregion ist ein Bereich, der der Landeshauptfrau besonders am Herzen liegt. In der Coronakrise habe man rasch reagiert, die Tourismusgesellschaften hätten kooperiert und die Regionen gegenseitig beworben. Ein Magnet für beide Regionen sei der „Iron-Curtain-Trail“. Dieses „Herzstück“ solle in Zukunft besser vermarktet werden.

Tschechen sind bereit, Verkehrsanbindungen zur Grenze herzustellen

Ein Thema, das über die Landesgrenzen hinweg beschäftigt, ist der Verkehr. Ivana Stráská, Kreishauptfrau von Südböhmen, sprach davon, dass die Autobahnen sowie die Umfahrungen um Znaim und Budweis in den nächsten Jahren fertiggestellt werden. Bis 2024 werden man der Staatsgrenze näher kommen. „Wir sind bereit, die Anbindungen herzustellen“, spielte sie den Ball nach Niederösterreich. Die Landeshauptfrau ist vorbereitet. Etwa in Poysdorf, dort ist die Umfahrung derzeit zweispurig, könne aber auf vier Spuren ausgebaut werden, wenn notwendig. „In Hollabrunn sind wir mit der Erweiterung der Weinviertler Schnellstraße S 3 von Hollabrunn bis Guntersdorf auch gut unterwegs“, sprach sie von einer baldigen Verkehrsfreigabe.

Ein Punkt, bei dem die Meinungen zwischen Tschechien und Niederösterreich auseinandergehen, ist die Atomkraft: „Wir in Niederösterreich werden alles gegen die Atomkraft und ein Atommüllendlaner an der Grenze tun“, versprach Mikl-Leitner in aller Deutlichkeit. Niederösterreich sei ein Vorreiter auf dem Sektor der Erneuerbaren Energie und sei bereit, den Tschechen mit seiner Expertise zur Seite zu stehen.